Atención: todos los extranjeros que se hayan inscrito en programas de intercambio o deseen proseguir sus estudios en Estados Unidos podrían experimentar fuertes cambios y sus viajes a la nación podrían verse perjudicados.

Y es que, según la versión preliminar de la norma divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal, la administración de Trump contempla establecer restricciones más severas en cuanto a la duración de los visados destinados a estudiantes, participantes de intercambios culturales y periodistas. A continuación, te revelamos más detalles al respecto.

¿Cuál es el plan de Trump que pone en peligro la visa de inmigrantes y sus futuros viajes?

'El Cronista' y otros medios internacionales informaron que, en el documento al que tuvo acceso la agencia oficial EFE, se reveló que el Gobierno estadounidense presentó una propuesta que limita a un máximo de cuatro años la estadía de los titulares de visas F (estudiantes) y J (intercambio cultural). Esta sorpresiva normativa incluiría excepciones para programas de menor duración.

Este es el plan de Trump que pone en peligro la visa de inmigrantes y sus futuros viajes.

La administración del republicano, sin duda, tiene como finalidad implementar restricciones más severas en la duración de los visados para estudiantes, participantes de intercambios culturales y periodistas. Por ello, una vez alcanzado el límite establecido, los portadores de visas F y J tendrán que solicitar una extensión, lo que permitirá a EE. UU. ejercer un control más riguroso sobre su estadía.

En tanto, es importante saber que, en el caso de los periodistas, ellos podrán continuar trabajando para la misma empresa mientras se tramita la prórroga. No obstante, los comunicadores con visa I deberán estar atentos a su tiempo de estancia, que no podrá superar los 240 días.

En ese sentido, la propuesta también estipula que los estudiantes de posgrado no podrán cambiar de programa de estudios mientras estén bajo este visado y tendrán un plazo de 30 días para abandonar el país americano tras finalizar su formación, en comparación con los 60 días que se permiten en la actualidad.

Esta es la acción obligatoria que deberán hacer todos los extranjeros que soliciten la visa M, F, o J

Por otro lado, es bueno resaltar que, todos los viajeros que se muestren interesados en obtener una visa de estudiante o de visitante de intercambio tendrán que ajustar la configuración de privacidad de sus redes sociales a un perfil público.

Con esta acción de los extranjeros, se busca facilitar la verificación de antecedentes, un proceso fundamental para confirmar la identidad y la elegibilidad de quienes desean viajar, tal como resalta en la normativa vigente en la nación estadounidense.