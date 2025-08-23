Pronóstico del tiempo para HOY en Houston: clima para el 23 de agosto, según el NWS

Este sábado 23 de agosto, el pronóstico del clima en Houston se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.

Clima de hoy en Houston: Pronóstico oficial del NWS para este sábado, 23 de agosto de 2025

El sábado 23 de agosto, los habitantes de Houston amanecerán con una temperatura de aproximadamente 33 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 24 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 29 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 0.00 a 8.05 kilométros por hora a Noreste durante el día.

Por la noche, el clima en Houston será de alrededor de 24 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas durante el día, y por la noche, chance showers and thunderstorms then partly cloudy.

¿Cuándo comienza a cambiar el clima en Houston?

El clima en Houston, Texas, varía considerablemente a lo largo del año, con transiciones graduales que afectan las estaciones. Los cambios más notables ocurren principalmente en primavera y otoño.

(marzo-mayo): Después de un invierno moderado, las temperaturas aumentan y las lluvias se vuelven más frecuentes. Los días cálidos y húmedos se alternan con frentes fríos, lo que favorece el florecimiento de la vegetación. Otoño (septiembre-noviembre): Las temperaturas bajan, las noches se enfrían y la humedad disminuye. Las hojas cambian de color y caen, mientras que los huracanes son una preocupación durante esta temporada.

En los últimos años, el cambio climático ha generado patrones climáticos más impredecibles, lo que significa que las fechas de estas transiciones pueden variar y que pueden ocurrir fenómenos climáticos extremos fuera de las estaciones tradicionales.