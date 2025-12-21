Seguro social aclara preocupante situación en EE. UU. por cambio de fecha en pago del cheque de diciembre dada por Trump

Millones de asegurados en los Estados Unidos están preocupados luego que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva de acuerdo a los días festivos federales y que, aparentemente, afectaría el pago de los cheques del Seguro Social para diciembre de 2025.

¿Habrá retrasos en pagos del Seguro Social para diciembre de 2025?

Esta orden ejecutiva detalla que el 24 de diciembre que es Noche Buena y el 26 de diciembre, el día después de Navidad, han sido declarados como feriados federales para los empleados federales, incluyendo a los de la Administración del Seguro Social (SSA): "Todos los departamentos y agencia ejecutivas del Gobierno Federal permanecerán cerrados y sus empleados excusado de sus funciones el miércoles 24 de diciembre de 2025 y el viernes 26 de diciembre de 2025".

Asimismo, la norma establece que los jefes de departamentos y agencias tienen la capacidad de determinar si cerrarán en los días cercanos a la Navidad. Eso quiere decir que algunas organizaciones pueden permanecer abiertas y traer a sus empleados si sus trabajos están relacionados con la seguridad nacional, la defensa u otras necesidades públicas.

La Administración del Seguro Social (SSA) es la encargada de pagar a los asegurados. (Foto Investopedia)

En teoría, se estableció que los nacidos en fechas del 21 al 31 esperaban recibir el cheque de pago de la SSA para el 24 de diciembre, día que coincide con la orden ejecutiva y la declaratoria de feriados federales, pero The US Sun afrma que los asegurados no deben preocuparse y hay buenas noticias para ellos.

De acuerdo a este medio de comunicación, un representante de la SSA aseguró que las oficinas de esta entidad federal se mantendrán abiertas el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre, eso sí, pero en horario reducido de 9:00 a,m, hasta las 1:00 p.m. Asimismo, podrás llamar al Seguro Social al número 1 (800) 772-1213 en dichos días, pero desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. EST.

Calendario de pagos del Seguro Social para diciembre 2025, enero 2026, febrero 2026

Diciembre de 2025

24 de diciembre: pago del Seguro Social (fecha de nacimiento del 21 al 31).

pago del Seguro Social (fecha de nacimiento del 21 al 31). 31 de diciembre: pago del SSI.

Enero de 2026

14 de enero: pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 1 al 10).

pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 1 al 10). 21 de enero: pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 11 al 20).

pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 11 al 20). 28 de enero: pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 21 al 31).

pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 21 al 31). 30 de enero: pago del SSI.

Febrero de 2026