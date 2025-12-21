- Hoy:
Millones en EE. UU. recibirán cheques de reembolso de hasta 20 mil dólares desde enero 2026
De acuerdo al presidente Donald Trump y otros funcionarios de alto nivel, se vienen cheques de reembolso con montos importantes desde la primavera de 2026 en EE. UU.
Con la llegada de la temporada de presentación de impuestos, millones en los Estados Unidos preparan sus documentos ante la eventualidad de un cheque de reembolso que estaría próximo a pagarse desde enero de 2026 con montos que alcanzarían hasta los US$20,000 dólares en pagos.
Cheques de reembolso en EE: UU. para millones hasta los US$20,000
De acuerdo a lo dicho a FOX News por Kevin Hassett, director del Consejo Económicos Nacional, expresó: "Vamos a ver el ciclo de reembolsos más grande en la historia de Estados Unidos y la gente recibirá cheques de reembolsos masivos (...) Esperamos que solo esa parte valga un reembolso de un par de miles de dólares... las cifras son sorprendentes".
The US Sun hizo hincapié em que Hassett es la primera opción para encabezar la Reserva Federal que lidera el presidente Donald Trump, siendo el mandatario quien también habló sobre el tema, afirmando que en la primavera de 2026 los estadounidenses estarían recibiendo entre los US$11,000 y los US$320,000 en cheques de reembolso.
De hecho, The US Sun apela a la encuesta realizado por FOX News en la que el 44 por ciento de los encuestados sentían que estaban atrasados financieramente, mientras que el 74 por ciento tenía una percepción negativa de la economía estadounidense.
Donald Trump aseguró que en la primavera de 2026 el gobierno pagará entre 11 mil y 16 mil dólares en cheques de reembolso.
Sin embargo, pese a esta percepción se estima que para los años fiscales de 2025 a 2028 la situación mejorará óptimamente, pues las personas mayores que califiquen podrán deducir unos US$6,000 dólares de sus ingresos tributales, la cual se reducirá gradualmente para lo que tengan ingreso bruto ajustado superior a los US$75,000.
Por otro lado, hay ciudades, estados y distritos que no se han plegado a la One Big Beautiful Bill (OBBB), como es el caso de Washington DC, por lo que significa que significa que no se aplicará en ciertas zonas.
Al respecto, el IRS ha alertado a los ciudadanos sobre los cambios a tener en cuenta antes de la próxima temporada de presentación de impuestos. Asimismo, en un comunicado, enfatizaron en que los contribuyentes deben considerar el impacto de "ningún impuesto sobre las propinas, ningún impuesto sobre las horas extras, y ningún impuesto sobre los intereses de los préstamos de automóviles".
Asimismo, si eres un trabajador que hace horas extras, entonces podrías ver un aumento de los impuestos después de enero si comienzan a realizarse declaraciones erróneas. En ese sentido, los tres lo errores potenciales que podrían ocurrir en una auditoría del IRS, pero The US Sun señala que una medida de "prueba" puede ayudar a los estadounidenses a evitarlo.
