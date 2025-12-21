CONTROLAN PELIGRO por fuga de gas en Costco de Wilmington: bomberos aseguran la zona tras EVACUAR la tienda

Una situación de riesgo se presentó este jueves en Wilmington, cuando una fuga de gas obligó a evacuar el supermercado Costco ubicado en Gingerwood Drive. El incidente fue atendido de inmediato por el Departamento de Bomberos de Wilmington (WFD), que trabajó para garantizar la seguridad del personal y de los clientes presentes en el lugar.

La fuga de gas en Costco de Wilmington se controló antes de las 3 p.m.

Bomberos de Wilmington responden rápidamente a la fuga de gas en Costco, EE. UU.

Según informa WECT, los bomberos evacuaron el edificio alrededor de las 2 p.m. y procedieron a ventilar las instalaciones para reducir cualquier peligro. "El personal de emergencia comenzó a ventilar el área de inmediato para asegurar que todos estuvieran fuera de peligro", informó WECT, citando al WFD.

La fuente indicó que Piedmont Natural Gas identificó que la fuga provenía de una válvula en uno de los hornos de pastelería del supermercado. La rápida intervención de los bomberos permitió controlar la situación sin que se registraran personas heridas.

Fuga de gas bajo control y edificio seguro para reanudar operaciones

El Departamento de Bomberos de Wilmington confirmó que la fuga fue detenida y que la válvula afectada fue asegurada. Posteriormente, el edificio fue entregado nuevamente a la administración de Costco. Según WECT, la situación quedó completamente bajo control antes de las 3 p.m.

Este incidente resalta la importancia de contar con protocolos de seguridad bien establecidos y de la pronta respuesta de los servicios de emergencia en Wilmington. Mantener una evacuación organizada y una intervención rápida evitó que la situación se convirtiera en un accidente mayor.