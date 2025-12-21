NUEVOS CARGOS contra madre y exnovio vinculados a la muerte de una menor: el fraude al SNAP que los delató

La investigación sobre la trágica muerte de Jacqueline "Mimi" Torres-García, de 11 años, en Connecticut, ha dado un giro inquietante. Además de enfrentar acusaciones por el homicidio de la menor, la madre de Mimi, Karla García, y su pareja, Jonatan Nanita, ahora están siendo imputados por presunto fraude relacionado con el programa de asistencia alimentaria SNAP, lo que agrega nuevas aristas al caso judicial.

La pareja enfrenta cargos por falsear información de sus beneficios del SNAP.

¿Cómo surgieron los cargos de fraude al SNAP contra la madre y su exnovio?

Según informes de NBC Connecticut, las autoridades del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut (DSS) aseguran que García y Nanita presentaron información falsa para recibir beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

"El Departamento de Servicios Sociales de Connecticut (DSS) indicó que ambos mintieron en su documentación para los beneficios SNAP y compartieron sus tarjetas EBT sin autorización", señala el reporte.

Entre los detalles de la acusación se incluye que García habría solicitado la continuación de beneficios en los formularios de enero y en la renovación de agosto de 2025, incluyendo a Mimi, quien ya estaba muerta según las autoridades, junto con otros cuatro hijos. Además, García no informó al DSS que Nanita vivía en su hogar, lo que podría haber reducido el monto de los beneficios que se le otorgaron.

Por su parte, Nanita declaró falsamente que estaba sin hogar durante el tiempo que residió con García y los niños en Farmington y New Britain, conducta que también está siendo investigada.

Detalles de las acusaciones penales y del uso indebido de beneficios

El DSS afirma que Nanita recibió 2,866 dólares en beneficios SNAP a los que no tenía derecho y que García tenía conocimiento de ello. También se señala que ambos intercambiaban y usaban las tarjetas EBT del otro, pese a no estar autorizados para hacerlo, un uso que el DSS considera fraudulento tras revisar registros de llamadas, números telefónicos y recibos de transacciones. A raíz de estas indagaciones, las imputaciones incluyen:

Para Karla García : cargos por conspiración en primer grado para cometer hurto defraudando a una comunidad pública y dos cargos por declaración falsa.

: cargos por conspiración en primer grado para cometer hurto defraudando a una comunidad pública y dos cargos por declaración falsa. Para Jonatan Nanita: cargos por hurto en primer grado por defraudar a una comunidad pública por un total de 2,866 dólares, además de dos cargos por declaración falsa.

Este desarrollo ocurre en paralelo a los procedimientos ya existentes en su contra por el asesinato de la menor, cuyo cuerpo fue hallado en un contenedor detrás de una propiedad en New Britain en octubre de 2025. Las autoridades creen que Mimi murió en septiembre de 2024, mientras la familia aún residía en Farmington.