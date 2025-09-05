Atención, inmigrantes: así puedes reemplazar tu tarjeta del Seguro Social en Estados Unidos

Reemplazar una tarjeta del Seguro Social en Estados Unidos es un trámite importante para muchos inmigrantes que necesitan mantener sus documentos en regla. Ya sea por pérdida, robo o daño, el proceso puede realizarse de forma segura y gratuita. Conocer los pasos adecuados evita retrasos y problemas legales.

El Seguro Social es clave para acceder a empleo, beneficios y servicios en el país. Por eso, tener la tarjeta actualizada es fundamental para la vida cotidiana. A continuación, te explicamos cómo puedes solicitar un reemplazo sin complicaciones.

¿Cómo reemplazar tu tarjeta del Seguro Social?

Si perdiste, te robaron o tu tarjeta del seguro social fue dañada, de acuerdo con el sitio web de la Administración, no es necesario que la reemplaces de manera física si conoces tu número de Seguro Social de memoria.

Asimismo, también se señala que dependiendo de su situación, es posible que tenga la opción de pedir una tarjeta de reemplazo en línea. Si no es así, tendrá que programar una cita en una oficina del Seguro Social. Para ello, solo debes responder algunas preguntas personales y se le indicará el método más adecuado para hacer su solicitud.

¿Qué beneficios te otorga el Seguro Social?

Los cuatro beneficios principales que te otorga la Administración del Seguro Social en Estados Unidos son los siguientes ¡Toma nota!: