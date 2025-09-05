Recientemente, cerca de 500 trabajadores inmigrantes fueron arrestados por las autoridades migratorias de Estados Unidos en una planta de Hyundai ubicada en Georgia. Esta sorpresiva operación indignó al gobierno de Seúl y, hasta el momento, se considera la mayor redada laboral durante el segundo mandato de Donald Trump.

Asimismo, es importante señalar que la acción refleja el enfoque de la administración del republicano en la aplicación de las leyes de inmigración en el ámbito laboral. AQUÍ todo lo que se sabe y qué pasó en este cuestionable operativo.

Cientos de surcoreanos arrestados en planta de vehículos de Hyundai en EE. UU.

'BBC' informó sobre la reciente acción del ICE en una planta de producción de vehículos eléctricos, ubicada en la nación americana, donde se detuvieron a cientos de ciudadanos surcoreanos. El país de este grupo de extranjeros expresó su preocupación y rechazo ante lo sucedido, instando a las autoridades estadounidenses a garantizar el respeto por los derechos de sus nacionales.

Vale resaltar que, dicha instalación, que abarca más de 12.000 metros cuadrados, había sido inaugurada por un fabricante surcoreano y había estado operando por todo un año. Según lo que reveló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la intervención se llevó a cabo tras la obtención de una orden de registro, en respuesta a denuncias sobre prácticas laborales ilegales y otros delitos federales.

Al respecto, Steve Schrank, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional en Atlanta, decidió declarar en una reciente conferencia de prensa, donde señaló que esta operación no fue un simple operativo de inmigración.

"No se trató de una acción en la que los agentes ingresaron, detuvieron a las personas y las trasladaron en autobuses", dijo. Luego, aseguró que la investigación se extendió por varios meses, durante los cuales se recolectaron pruebas, se hicieron entrevistas y se obtuvo documentación que permitió presentar un caso ante un juez para la autorización de la operación.

Schrank no pudo evitar considerar a esta intervención como "la mayor operación de control migratorio en un solo lugar en la historia de las investigaciones de seguridad nacional".

¿Qué más se sabe sobre los detenidos surcoreanos?

Por otro lado, es importante saber que algunos funcionarios de inmigración confirmaron que la detención fue para un total de 475 personas que se encontraban trabajando en el país norteamericano de manera irregular o sin una correcta autorización.

Hasta el momento, se cocnoce que estas personas están detenidas en un centro del Ice en Folkston, Georgia, donde están a la espera de una sentencia. Se corroboró que, entre los detenidos, hubo 300 ciudadanos de Corea del Sur, ocasionando gran polémica en dicho país y más.