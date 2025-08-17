PERRO ATRAPADO en la sección de frutas y verduras de WALMART en Durango se vuelve viral por su desenlace misterioso

No es habitual que un perro de gran tamaño quede atrapado entre los pasillos de frutas y verduras de un supermercado. Sin embargo, en un Walmart de Durango, Colorado, un can fue retirado por su dueño de esta sección, situación que captó la atención de varios clientes y se volvió viral en redes sociales.

Video de perro atrapado en la sección de frutas y verduras de Walmart en Durango se vuelve viral

KRQE NEWS 13 intentó obtener más información contactando a la ciudad de Durango, pero desde allí señalaron que no saben qué ocurrió después de que finalizó el video y que los datos disponibles son escasos.

Según la ciudad de Durango, la intención de compartir las imágenes en redes sociales fue recordar a los residentes la importancia de mantener a sus perros con correa para evitar incidentes similares.

¿Walmart USA tiene una política de no admitir perros?

En Estados Unidos, Walmart tiene una política clara respecto a la admisión de animales en sus tiendas: las mascotas no están permitidas, salvo ciertos casos específicos.

Animales de servicio : Los animales de servicio, según lo define la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), sí pueden ingresar a todas las áreas de la tienda abiertas al público. Esto incluye perros entrenados para asistir a personas con discapacidades.

: Los animales de servicio, según lo define la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), sí pueden ingresar a todas las áreas de la tienda abiertas al público. Esto incluye perros entrenados para asistir a personas con discapacidades. Mascotas y animales de apoyo emocional: Por otro lado, las mascotas y los animales de apoyo emocional no están permitidos en las tiendas Walmart, ya que la ADA no los considera animales de servicio.

Aunque esta es la política oficial de Walmart, su aplicación puede variar según la ubicación. Por ello, se recomienda que los clientes contacten directamente a la tienda antes de ingresar con un animal para confirmar las normas locales.

¿Cómo encontrar un Walmart cerca de mí?

Si deseas localizar la tienda Walmart más cercana, puedes usar el localizador oficial de tiendas de Walmart. Esta herramienta permite buscar por ciudad, código postal o estado, asegurando que encuentres la ubicación más conveniente para tus compras.