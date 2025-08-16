0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Binacional HOY EN VIVO vía L1 MAX
EN VIVO
Alianza Lima vs ADT por Liga 1

Atención clientes de Walmart: tienda estadounidense rebaja el precio de este popular producto a menos de $80

Walmart sorprende con una gran oferta: un producto muy buscado baja de precio y ahora cuesta menos de $80. ¡Una oportunidad que no querrás dejar pasar!

Andrea Benavente
Walmart ofrece la aspiradora inalámbrica PrettyCare a menos de $80.
Walmart ofrece la aspiradora inalámbrica PrettyCare a menos de $80. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

Walmart ha lanzado una oferta imperdible en uno de sus productos más populares. Se trata de una aspiradora inalámbrica que normalmente cuesta casi $400. Ahora está disponible por solo $79, lo que representa un ahorro de más de $300.

Este dispositivo viene con varios accesorios y funciones avanzadas como pantalla LED y sistema de vaciado higiénico. Además, puede guardarse fácilmente gracias a su soporte de pared. Una opción ideal para quienes buscan limpieza eficiente sin gastar de más.

Policía busca a estos 2 sospechosos de robo en este Walmart.

PUEDES VER: Preocupación en Walmart: policía anuncia incanzable búsqueda de hombres acusados de cometer este delito

Walmart rebaja el precio de este popular producto a menos de $80

Walmart tiene en oferta la aspiradora inalámbrica PrettyCare, rebajada de $399 a solo $79, con múltiples accesorios incluidos. Este modelo cuenta con pantalla LED, vaciado con un solo botón y opciones de almacenamiento vertical o montado en la pared. Ideal para ahorrar espacio y limpiar con comodidad.

Esta es la aspiradora inalámbrica PrettyCare. / Foto: Walmart

Además, en Walmart también puedes encontrar descuentos en productos como artículos para el hogar que son esenciales para la casa como electrodomésticos, muebles, utensilios de cocina, y más. Para ello, busca en la sección de "Hogar" o "Electrodomésticos" en el sitio web de Walmart o ir de manera presencial a una de sus tiendas.

Folletos de ofertas en Walmart

Por otro lado, también puedes consultar los folletos con promociones que salen cada semana y que son publicados en línea o puedes encontrarlos en cualquiera de sus sucursales. Asimismo, si eres miembro de Walmart Pass, puedes tener acceso a descuentos exclusivos.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas

  2. Venezuela y su advertencia a Latinoamérica sobre Estados Unidos: "Grave amenaza militar"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano