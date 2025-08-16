- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Atención clientes de Walmart: tienda estadounidense rebaja el precio de este popular producto a menos de $80
Walmart sorprende con una gran oferta: un producto muy buscado baja de precio y ahora cuesta menos de $80. ¡Una oportunidad que no querrás dejar pasar!
Walmart ha lanzado una oferta imperdible en uno de sus productos más populares. Se trata de una aspiradora inalámbrica que normalmente cuesta casi $400. Ahora está disponible por solo $79, lo que representa un ahorro de más de $300.
Este dispositivo viene con varios accesorios y funciones avanzadas como pantalla LED y sistema de vaciado higiénico. Además, puede guardarse fácilmente gracias a su soporte de pared. Una opción ideal para quienes buscan limpieza eficiente sin gastar de más.
PUEDES VER: Preocupación en Walmart: policía anuncia incanzable búsqueda de hombres acusados de cometer este delito
Walmart rebaja el precio de este popular producto a menos de $80
Walmart tiene en oferta la aspiradora inalámbrica PrettyCare, rebajada de $399 a solo $79, con múltiples accesorios incluidos. Este modelo cuenta con pantalla LED, vaciado con un solo botón y opciones de almacenamiento vertical o montado en la pared. Ideal para ahorrar espacio y limpiar con comodidad.Esta es la aspiradora inalámbrica PrettyCare. / Foto: Walmart
Además, en Walmart también puedes encontrar descuentos en productos como artículos para el hogar que son esenciales para la casa como electrodomésticos, muebles, utensilios de cocina, y más. Para ello, busca en la sección de "Hogar" o "Electrodomésticos" en el sitio web de Walmart o ir de manera presencial a una de sus tiendas.
Folletos de ofertas en Walmart
Por otro lado, también puedes consultar los folletos con promociones que salen cada semana y que son publicados en línea o puedes encontrarlos en cualquiera de sus sucursales. Asimismo, si eres miembro de Walmart Pass, puedes tener acceso a descuentos exclusivos.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90