Atención clientes de Walmart: tienda estadounidense rebaja el precio de este popular producto a menos de $80

Walmart ha lanzado una oferta imperdible en uno de sus productos más populares. Se trata de una aspiradora inalámbrica que normalmente cuesta casi $400. Ahora está disponible por solo $79, lo que representa un ahorro de más de $300.

Este dispositivo viene con varios accesorios y funciones avanzadas como pantalla LED y sistema de vaciado higiénico. Además, puede guardarse fácilmente gracias a su soporte de pared. Una opción ideal para quienes buscan limpieza eficiente sin gastar de más.

Walmart rebaja el precio de este popular producto a menos de $80

Walmart tiene en oferta la aspiradora inalámbrica PrettyCare, rebajada de $399 a solo $79, con múltiples accesorios incluidos. Este modelo cuenta con pantalla LED, vaciado con un solo botón y opciones de almacenamiento vertical o montado en la pared. Ideal para ahorrar espacio y limpiar con comodidad.

Esta es la aspiradora inalámbrica PrettyCare. / Foto: Walmart

Además, en Walmart también puedes encontrar descuentos en productos como artículos para el hogar que son esenciales para la casa como electrodomésticos, muebles, utensilios de cocina, y más. Para ello, busca en la sección de "Hogar" o "Electrodomésticos" en el sitio web de Walmart o ir de manera presencial a una de sus tiendas.

Folletos de ofertas en Walmart

Por otro lado, también puedes consultar los folletos con promociones que salen cada semana y que son publicados en línea o puedes encontrarlos en cualquiera de sus sucursales. Asimismo, si eres miembro de Walmart Pass, puedes tener acceso a descuentos exclusivos.