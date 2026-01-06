MUCHA ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU.: un importante día no laborable llega este enero, y no querrás pasarlo por alto

El 19 de enero de 2026 cae en lunes y es un día no laborable en Estados Unidos, reconocido a nivel federal. Durante esta jornada, muchas oficinas gubernamentales estarán cerradas, incluyendo agencias federales, bancos y escuelas.

Aunque es un día de descanso, también es una oportunidad para reflexionar, participar en actividades comunitarias o simplemente planificar tiempo libre, ya que numerosos servicios y empresas ajustarán sus horarios.

¿Por qué el 19 de enero es un día no laborable en Estados Unidos?

Según el cronograma oficial, el Día de Martin Luther King Jr. se celebra el tercer lunes de enero, fecha que en 2026 cae el 19 de enero. Esta jornada conmemora la lucha del líder por los derechos civiles y contra la desigualdad racial en el país.

El 19 de enero es un día no laborable a nivel federal en Estados Unidos.

Desde 1983, este día es un asueto federal obligatorio para todos los empleados del gobierno. De acuerdo con USA.gov, muchas personas aprovechan la fecha para participar en labores comunitarias, además de homenajes, eventos conmemorativos y marchas que se realizan en distintas ciudades del país.

Qué debes tener en cuenta si planeas actividades el 19 de enero

Cierres de oficinas y bancos : muchas instituciones gubernamentales y financieras no operarán durante este día.

: muchas instituciones gubernamentales y financieras no operarán durante este día. Transporte y servicios públicos : podrían funcionar con horarios reducidos o limitados.

: podrían funcionar con horarios reducidos o limitados. Escuelas y universidades : algunas instituciones educativas podrían permanecer cerradas.

: algunas instituciones educativas podrían permanecer cerradas. Empresas privadas: algunas compañías podrían cerrar o ajustar sus horarios según su política interna.

Es recomendable planificar con antelación cualquier trámite o actividad, para evitar inconvenientes durante este día no laborable.