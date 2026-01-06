¡Insólito caso! Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) denunció que un hotel de la cadena Hilton en Minnesota impactó a todos al cancelar las reservas realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta inesperada acusación se llevó a cabo mediante un comunicado oficial de la agencia federal. Según el DHS, el 5 de enero, el hotel rechazó proporcionar alojamiento a un grupo de agentes que intentaron realizar la reserva usando correos electrónicos oficiales y tarifas gubernamentales. ¿Por qué tomaron esa medida?

DHS denuncia a hotel por negarse a prestar servicios y cancelar reservas de agentes ICE

Según la prensa internacional y el comunicado de DHS en la red social X, Hilton Hotels implementó una campaña en Minneapolis para negarse a ofrecer alojamiento a las fuerzas del orden del DHS. Según el comunicado de la propia entidad, cuando los agentes intentaron realizar reservas usando correos y tarifas gubernamentales, la cadena hotelera canceló sus solicitudes de manera maliciosa.

DHS denuncia a hotel por negarse a prestar servicios y cancelar reservas de agentes ICE.

DHS también expresó su indignación, cuestionando la postura de Hilton Hotels al afirmar: "Esto es inaceptable. ¿Por qué Hilton se alía con criminales para obstaculizar la labor de las fuerzas del orden en el cumplimiento de nuestras leyes migratorias?".

Cabe precisar que la agencia presentó correos electrónicos que, según su versión, fueron enviados por la administración del hotel a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en los que se informaba sobre un incremento en las reservas gubernamentales vinculadas al DHS, indicando que no se permitiría el alojamiento de agentes de ICE en sus instalaciones. No obstante, no se dieron más detalles.

¿Qué respondió el hotel Hilton al respecto?

Este hotel llamó la atención por un mensaje que informaba sobre un incremento en las reservas gubernamentales vinculadas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indicando que no se permitiría el alojamiento de agentes ICE.

Ante la situación, un representante de Hilton emitió un comunicado a la revista People, aclarando que el establecimiento en cuestión opera de manera independiente y que sus acciones no representan los valores de la cadena hotelera.

El portavoz destacó que Hilton ha mantenido comunicación directa con el hotel, el cual se ha disculpado por las decisiones de su personal, las cuales no se alinean con las políticas de la empresa. Además, se han implementado medidas inmediatas para abordar la situación y se está contactando a los huéspedes afectados para garantizar su alojamiento.