ALERTA inmigrantes: retirarán licencias de conducir a oficiales de ICE que usen máscaras.

El demócrata y candidato a gobernador de California, Eric Swalwell, confirmó este miércoles 3 de enero su compromiso de revocar las licencias de conducir a todos los agentes federales de inmigración que utilicen máscaras en el estado en sus funciones. Vale resaltar que estas medidas se darían si logra ser elegido gobernador. ¿Respaldará a los inmigrantes en EE. UU.?

Retirarán licencias de conducir a oficiales de ICE que usen máscaras en este estado

Recientemente, el representante Eric Swalwell, demócrata por California, dejó en claro su intención de revocar las licencias de conducir a los agentes federales de inmigración que usen mascarillas en el estado, en caso de ser elegido gobernador.

"Si el gobernador tiene la capacidad de emitir licencias de conducir a personas en California, quienes usen una máscara y no se identifiquen no serán elegibles para conducir un vehículo en el estado", comentó Swalwell durante una entrevista con MS NOW y según información de 'The Hill'.

Esta declaración se llevó a cabo en el contexto de una nueva ley de California que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizar mascarillas durante sus operaciones en el estado, legislación que entró en vigor el jueves. El actual gobernador Gavin Newsom, quien firmó la ley en septiembre, aseguró que los agentes del ICE ya no estarían "exentos de rendir cuentas".

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional expresó su intención de no acatar la norma, mientras que la administración Trump presentó una demanda en noviembre, alegando que la prohibición es inconstitucional. El 9 de diciembre, el gobierno de California no aplicó la medida hasta que la jueza federal de distrito Christina Snyder se pronunció sobre la solicitud del gobierno federal para una medida cautelar.

¿Cuántos inmigrantes hay aproximadamente en California?

Bajo este contexto, es bueno saber que, desde la llegada de Trump a la presidencia, la administración ha intensificado la aplicación de medidas federales de inmigración en California, donde, según el Pew Research Center, residen aproximadamente 2,25 millones de inmigrantes indocumentados, la cifra más alta en el país.

Por su parte, las comunidades migrantes en Los Ángeles llevaron a cabo protestas en junio en respuesta a las redadas realizadas por ICE. Esta situación provocó que Trump decidiera desplegar la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina, a pesar de las objeciones expresadas por el gobernador Gavin Newsom.