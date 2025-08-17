Ojo inmigrantes: así puedes enterarte si el juez aceptó tu solicitud de asilo en Estados Unidos

Tras presentar tu solicitud de asilo en Estados Unidos, es importante estar al tanto de la decisión del juez. El proceso de notificación puede tardar, pero hay maneras de verificar el estado de tu caso. A continuación, te explicamos cómo saber si tu solicitud fue aceptada o si necesitarás tomar más acciones.

Una vez que el juez toma su decisión, la notificación puede llegar por correo o ser consultada en línea. En algunos casos, el resultado también puede ser entregado en una nueva audiencia o cita. Conocer el proceso y los tiempos te ayudará a mantenerte informado y preparado para lo que sigue.

Conoce si el juez aceptó tu solicitud de asilo en EE. UU.

Después de la audiencia de asilo, el juez normalmente enviará una carta con su decisión. Si tu solicitud es aprobada, recibirás detalles sobre lo que sigue en el proceso. Es fundamental estar pendiente de cualquier notificación, ya que puede incluir información vital.

Puedes consultar el estado de tu caso a través del sistema en línea de la Corte de Inmigración de EE. UU. El portal "EOIR Automated Case Information" te informará si ya se ha tomado una decisión. Solo necesitarás ingresar tu número de caso para acceder a la información y ver los detalles.

En ciertos casos, el juez puede programar una nueva audiencia para darte a conocer su decisión personalmente. Si no recibes una notificación por escrito y no tienes noticias, podrías tener que presentarte en la corte para obtener más detalles. Por ello, es aconsejable mantener un seguimiento regular para no perder ninguna actualización importante.

¿Cuáles son los beneficios de tener asilo en EE. UU.?

Obtener asilo en el país te permite residir y trabajar legalmente. Después de un año, también se puede solicitar la residencia permanente. Además, quienes tienen asilo pueden acceder a ciertos beneficios públicos y reunirse con familiares cercanos.