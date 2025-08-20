Ojo con USCIS, inmigrantes: estos años deben vivir en EE. UU. oficialmente para conseguir rápido la ciudadanía americana

Para quienes buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses, uno de los pasos más importantes es cumplir con el requisito de tiempo de residencia en Estados Unidos. La agencia USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) establece normas claras y estrictas sobre cuánto tiempo debe vivir un inmigrante en el país antes de poder iniciar el proceso de naturalización.

USCIS publica el tiempo requerido de residencia en EE. UU. para obtener la nacionalidad.

¿Cuántos años debes vivir en Estados Unidos para obtener la nacionalidad estadounidense?

Según el USCIS, la mayoría de los inmigrantes necesita haber residido en Estados Unidos como residentes permanentes por al menos 5 años antes de poder solicitar la naturalización. Sin embargo, si estás casado con un ciudadano estadounidense, el tiempo mínimo de residencia se reduce a 3 años. Además, para obtener la ciudadanía, es obligatorio aprobar un examen de inglés.

¿Qué se necesita para obtener la ciudadanía americana en español?

La naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense exige cumplir ciertos requisitos y seguir pasos específicos. Aunque el proceso es principalmente en inglés, hay recursos y excepciones para hablantes de español.

Requisitos básicos

Tener 18 años o más.

Ser residente permanente legal (Green Card) por al menos 5 años, o 3 años si está casado con un ciudadano estadounidense.

Haber vivido de forma continua en EE. UU., con presencia física mayoritaria en los últimos años.

Demostrar buen carácter moral, sin antecedentes legales graves y cumpliendo con obligaciones como pagar impuestos.

Aprobar los exámenes de inglés y educación cívica, con opciones para quienes hablan español.

Excepciones para realizar el examen en español

Si tiene 50 años o más y 20 años o más como residente permanente (regla 50/20).

Si tiene 55 años o más y 15 años o más como residente permanente (regla 55/15).

¿Qué significa ser ciudadano?

Ser ciudadano de EE. UU. implica un vínculo legal especial que otorga derechos y beneficios exclusivos, además de responsabilidades importantes, que no tienen los residentes permanentes ni otros no ciudadanos.

Principales derechos y privilegios

Votar en elecciones federales y locales: solo los ciudadanos pueden votar para presidente, Congreso y la mayoría de elecciones estatales y municipales.

Protección contra la deportación: un ciudadano no puede ser deportado, salvo en casos de fraude en la ciudadanía.

Patrocinio rápido de familiares: prioridad para tramitar visas y residencia para cónyuges, hijos, padres y hermanos.

Acceso a empleos gubernamentales: muchos trabajos federales y estatales están reservados solo para ciudadanos.

Elegibilidad para cargos públicos: solo los ciudadanos pueden postularse a cargos federales y a la mayoría de cargos estatales y locales.

Beneficios gubernamentales ampliados: mayor acceso a becas, subvenciones y programas sociales.

Pasaporte estadounidense: facilita viajes internacionales y asistencia en el extranjero.

Ciudadanía para hijos nacidos fuera de EE. UU.: se transmite automáticamente en la mayoría de los casos.

Responsabilidades clave