OnePlus 15, el desconocido celular chino que supera al iPhone 17 Pro y Galaxy S25 Ultra en potencia y bajo precio

Según el último ranking internacional de AnTuTu Benchmark, los tres teléfonos más potentes del mundo no son ni el Xiaomi 17 Pro Max, ni el iPhone 17 Pro Max ni mucho menos el Galax S25 Ultra de Samsung.

Y es que todo indica que las marcas chinas están dominando el mercado de los celulares, pero uno se ha robado todas las miradas, puesto que no solamente tiene un procesador TOP, sino también cámaras de alta eficiente, este es el OnePlus 15, un equipo todoterreno que se ha vuelto el más cotizado en 2025.

Ranking AnTuTu Benchmark. Foto: captura

¿Por qué el OnePlus 15 es uno de los mejores teléfono para jugar? En primer lugar, tiene un procesador TOP, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, cual viene además con el GPU Adreno 840, 16GB de RAM y 256GB, 512GB o 1TB en su versión más PRO. Cabe señalar que si deseas puedes ampliar esta memoria RAM hasta 12GB extra, pero sacrificas el almacenamiento.

Sin embargo, esto no es todo ya que el OnePlus 15 llega con pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con una resolución 1272 x 2772 pixeles, además de 165Hz, uno de los paneles más fluidos del planeta.

Y si hablamos de cámaras, el OnePlus 15 se defiende bastante bien, puesto que este equipo te permite grabar en 8K a 30fps y 4K a 120fps. Está compuesto de tres sensores: lente 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 50MP y selfie de 32MP. Sin duda una configuración impresionante.

La independencia es otro punto importante en este OnePlus, ya que tenemos una batería de 7300 mAh con carga de 120W por cable y 50W de forma inalámbrica. ¿Qué te parece? El precio de este potente Android es de 695 euros, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 2700 soles. Sin embargo, este no necesariamente será el precio final.