¿Por qué el iPhone 17 es considerado como el mejor teléfono de gama alta que puedes comprar para 2026?

En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su nueva familia de teléfonos inteligentes: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Si bien muchos sueñan con tener el modelo más TOP, existe una versión más económica que te resultaría ser la mejor compra para este 2026 que ya está por empezar.

Y es que para muchos especialistas, el iPhone 17 se ha convertido en la mejor herramienta que puedes comprar, puesto que no solo incluye un procesador más avanzado, el Bionic A19, sino también un mejor juego de cámaras.

Pero, ¿qué hace que el iPhone 17 sea considerado el mejor teléfono de gama alta que puedas comprar? Hoy te vamos a revelar 5 motivos por el que deberías apostar por este potente celular con iOS 26, la nueva actualización del software que lanzó Apple este 2025.

En primer lugar debes saber que la pantalla del iPhone 17 ha mejorado demasiado. Tenemos un panel OLED de 6.3 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y una resolución de 2622 x 1206 pixeles, además de 3000 nits de brillo y compatibilidad con HDR.

En segundo lugar tenemos la potencia: este iPhone tiene un procesador Apple Bionic A19, 8GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 3592 mAh con carga de 40W por cable y 25W de forma inalámbrica.

¿Otra razón? En tercer lugar tenemos las cámaras del iPhone 17. Y es que para esta nueva versión, Apple incluye dos sensores de 48MP: principal y gran angular. Además, el selfie ahora es de 18MP y podrás grabar videos en 4K a 60fps.

Colores del iPhone 17 de 2025. Foto: Apple

En cuarto lugar tenemos el sistema operativo iOS 26, el cual es mucho más amigable y te permite personalizar tu teléfono de mejor forma. Apple garantiza que tendrás 5 años de actualizaciones por lo que es bastante bueno.

Finalmente, en quinto lugar tenemos el precio, ya que este iPhone 17 puede costar entre 3200 a 3400 soles, lo que significa que es uno de los más baratos que puedes comprar. Es más, si lo pides directamente desde Amazon podría salirte mucho más barato.