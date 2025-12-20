Es el iPhone más POTENTE y BARATO que puedes comprar para Navidad: es de TITANIO y sus tres cámaras graban en 4K

Los teléfonos de Apple, los famoso iPhone, son algunos de los equipos más cotizados, puesto que estos móviles no solo tienen un procesador muy TOP, sino también cámaras con calidad 4K, además de un sistema muy fluido, el iOS 26.

Si bien para este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17 Pro, este equipo tiene un precio de lanzamiento que puede superar los 2000 dólares en el mercado internacional. Es por ello que miles de usuarios buscan opciones mucho más baratas, pero igual de potentes y es allí que el iPhone 16 Pro se ha convertido en la mejor opción disponible.

Pese al paso del tiempo, los iPhone no bajan su precio, pero este iPhone 16 Pro ahora, en diciembre del 2025, lo puedes conseguir por 3300 soles, un precio que no supera los 980 dólares en el mercado internacional.

Sin duda, el iPhone 16 Pro es uno de los modelos más TOP que puedes conseguir actualmente. ¿Por qué? Para empezar, su pantalla es una de las mejores. Super Retina XDR de 6.3 pulgadas, con ProMotion de 120Hz, además de 2868 x 1320 pixeles, además de 2000 nits de brillo y protección Ceramic Shield.

Por si fuera poco, el iPhone 16 Pro tiene un potente procesador Apple Bionic A18 Pro, acompañado de 8GB de RAM, 512GB o 1TB en sus versiones más TOP. Además, su batería es de 4500 mAh y carga de 25W por cable.

Sin embargo, esto no es todo ya que el iPhone 16 Pro tiene un juego de cámaras de otro nivel: cámara de 48MP, lente gran angular de 48MP, Teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrá grabar en 4K a 60fps, sino que además podrás tomar fotografías con gran nitidez tanto de día como de noche.

Recuerda además que el iPhone 16 Pro se actualiza hasta por 5 años y acaba de recibir actualización del iOS 26. Sin duda una de las mejores opciones disponibles para fin de año 2025.