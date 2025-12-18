- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Liga de Quito vs Universidad Católica
¿Por qué gastar $ 2000 en un iPhone 17 Pro Max si este iPhone de 2022 cuesta menos, es potente y tiene triple cámara 4K?
El iPhone 14 Pro tiene el potente procesador Bionic A16, triple cámara de 48MP, pantalla UltraHD y mucho más. Su precio no supera los 2000 soles y es la mejor opción para el 2026.
A pocos días de la llegada de la Navidad y con la 'Grati' en mano, miles de usuarios han iniciado la búsqueda del teléfono ideal, ya sea para renovar sus antiguos terminales o para regalar alguno a un familiar, ser querido o incluso algún 'amigos secreto' que se tenga.
Si bien el iPhone 17 Pro o iPhone 17 Pro Max son dos de los teléfonos más TOP de este 2025, lo cierto es que su precio no baja de 1500 a 2000 dólares, por lo que sería mejor ver otras opciones igual de potentes pero más baratas. Hoy conocerás una de las mejores versiones que está disponible por un módico precio.
PUEDES VER: Cuesta 6000 soles, no tiene funciones con IA y tampoco es el más potente: ¿por qué el iPhone 17 Pro Max es tan cotizado?
En el 2022, Apple presentó al mundo tres equipos premium y el iPhone 14 Pro es el más equilibrado de ellos, puesto que tiene tanta potencia como la versión Pro Max y además también cuenta con 3 cámaras de alta definición. Lo mejor de todo es que su precio ha caído demasiado y ahora lo puedes conseguir por 500 dólares o 2000 soles.
Para esta nueva generación de sus teléfono, Apple presentó su aclamado sensor de 48MP. Este iPhone 14 Pro llega con dicho lente con OIS, además de gran angular de 12MP y Teleobjetivo de 12MP. Por otro lado, el selfie también es de 12MP y en conjunto te permite grabar en 4K a 60fps y tomar fotografías de alta definición.
Pero, el iPhone 14 Pro no solo tiene cámaras elevadas. Este equipo ya cuenta con la Isla dinámica en pantalla, un panel Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con True Tone, ProMotion de 120Hz, una resolución 2534x 117 pixeles y unos 2000 nits de brillo tope.
Este es el iPhone 14 Pro. Foto: Xataka
Y si hablamos de potencia, este Apple llega con un potente chip Bionic A16, el cual llega acompañado de 6GB de RAM y 1TB en su versión más elevada. Otro apartado importante es la batería y en este caso tenemos 3200 mAh con carga de 25W por cable.
Toda esta configuración hace que el iPhone 14 Pro sea uno de los teléfonos ideales, ya que su precio ha bajado y se ha vuelto inalcanzable.
- 1
Este es el MEJOR teléfono de Samsung y su precio bajó al mínimo: cámara 8K de 200MP y chip Snapdragon
- 2
Cuerpo de TITANIO, cámaras 8K de 200MP y procesador GAMER: este Samsung lo tiene todo y su precio es muy bajo
- 3
El Galaxy S26 Ultra aún no ha salido al mercado y ya es superado en potencia por estos tres teléfonos chinos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90