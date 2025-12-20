Estos 3 iPhone antiguos valen la pena en 2026 por su bajo precio y gran calidad

En septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo y renovado iPhone 17 Pro, el teléfono más potente que ahora incluye nuevas cámaras de 48MP, procesador avanzado y nuevas funciones gracias al iOS 26.

Si bien miles desearían tener consigo este iPhone 17 Pro, lo cierto es que su elevado precio ha hecho que muchas personas busquen alternativas mucho más económicas e igual de potentes.

Se acerca la Navidad y por ello miles de usuarios están pensando en renovar tus teléfonos. Esta es la oportunidad de hacerlo, puesto que hoy sabrás cuáles son los tres equipos de Apple que pese a ser antiguos siguen vigentes y seguirán siéndolo durante todo el 2026.

TOP 3 de los iPhone antiguos más recomendables para este 2026

iPhone 15

El iPhone 15 tiene una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas con Dynamic Island para notificaciones y controles intuitivos. Está impulsado por el Apple A16 Bionic y viene con 6 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 512 GB funcionando con iOS 17. En el apartado fotográfico cuenta con una cámara principal de 48 MP, un ultra gran angular de 12 MP, zoom óptico y una cámara frontal TrueDepth de 12 MP con grabación de video en 4K. La batería ronda los 3,800 mAh con soporte de carga rápida y carga inalámbrica MagSafe, aunque en general ofrece una autonomía estándar para uso diario. Su precio base en Estados Unidos ronda $799 dólares.

iPhone 13 Pro

El iPhone 13 Pro fue lanzado en 2021 y llega con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas con tasa de refresco ProMotion de 120 Hz, ofreciendo animaciones y desplazamientos más suaves. Está equipado con el chip Apple A15 Bionic con CPU de 6 núcleos y GPU de 5 núcleos, junto con un sistema de cámaras Pro de 12 MP que incluye telefoto, gran angular y ultra gran angular con zoom óptico de hasta 6x y capacidades avanzadas como Apple ProRAW y video ProRes. En su lanzamiento, el iPhone 13 Pro se vendió en Estados Unidos desde aproximadamente $999 dólares para la versión básica de 128 GB.

iPhone 14 Pro

El iPhone 14 Pro tiene una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas con ProMotion hasta 120 Hz y Dynamic Island, que mejora la interacción con alertas y acciones. Funciona con chip Apple A16 Bionic, ofreciendo potencia suficiente para tareas exigentes y excelente eficiencia energética.

El sistema de cámaras es triple: principal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivos con zoom óptico, además de funciones como escáner LiDAR y fotografía en condiciones de poca luz de alta calidad. La batería permite hasta unas ~23 h de reproducción de video con soporte de carga rápida y carga inalámbrica MagSafe. En su lanzamiento, el precio de base del iPhone 14 Pro en Estados Unidos fue alrededor de $999 dólares para la versión de 128 GB.