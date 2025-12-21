- Hoy:
Es considerado como uno de los mejores gama media de Samsung y su precio HOY es de $200: cámaras 4K y 1TB de ROM
El Galaxy A54 es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos. Su precio ha bajado al mínimo y será la apuesta ideal para este 2026.
En febrero de 2026, Samsung presentará al mundo su nuevo teléfono premium, el Galaxy S26 Ultra, un teléfono que llegará con el procesador más avanzado el Snapdragon 8 Elite Gen 5, además de 16GB de RAM, 2TB de memoria y un juego de cámaras 8K de 200MP.
Sin embargo, se estima que este nuevo Galaxy S26 Ultra costará entre 1500 a 2000 dólares, por lo que muchos usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más baratas. ES así que los equipos de gama media serán las mejores alternativas para este 2026.
Por si no lo sabes, existe un modelo Samsung que pese al paso del tiempo sigue vigente y este es el Galaxy A54, un teléfono de gama media que combina cámaras 4K con un procesador Exynos de alto rendimiento, además de un amplio almacenamiento.
¿Qué características tiene el Galaxy A54 de Samsung? En primer lugar este teléfono llega con un panel Super AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución FHD+, además de 120Hz de tasa de refresco y una protección anticaídas.
Si hablamos de potencia, el Galaxy A54 llega con el procesador Exynos 1380, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria, la cual se puede ampliar hasta 1TB con una microSD y además una poderosa batería de 5000 mAh con carga de 25W.
Este es el Galaxy A54 de Samsung. Foto: composición/www.elgrupoinformatico.com
Sin embargo, el atributo más importante de este Galaxy A54 es su juego de cámaras con calidad 4K: sensor de 50MP, lente gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en alta definición y tomar fotografías excelentes tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Galaxy A54 en 2025? Como este teléfono ya fue lanzado hace algunos años, ha bajado bastante y actualmente puedes conseguirlo por 749 soles o 220 dólares, según el tipo de cambio vigente. Sin duda una excelente alternativa para lo que cuesta.
