"Conero" o "conera": ¿Cuál es el verdadero origen de los populares conos de Lima?

¿Quién no ha oído hablar de los "conos" de Lima, áreas que acogen a miles de personas provenientes de diferentes regiones del Perú? En este artículo, te explicamos el origen de estos distritos populares y las razones que llevaron a su creación.

Merlin Chambi, historiador y creador del canal de YouTube La Biblioteca de Merlin dedicó un video exclusivo para detallar a profundidad cuál fue el origen de los famosos conos norte y sur de la capital.

Muchos pensarán que este término de "conos" o de la división limítrofe de lugares viene hace décadas atrás, sin embargo Chambi Gallegos señala que con la llegada de los europeos en el siglo XVI comienza el choque cultural con las culturas nativas- americanas.

Es aquí donde aparece la relación de dominantes a dominados que perdura desde aquellos años hasta a la actualidad de hoy, además menciona que " la 'pituquería' es un corolario de la situación" que te presentaremos en las siguiente líneas. ¿Listo/a para aprender algo nuevo?

Perú y sus famosos "conos" de Lima

Fue en el virreinato de Francisco de Toledo cuando se declara la República de españoles y la República de indios que se origina la "Constante fragmentaria de toda la vida peruana", según lo define Merlin Chambi.

Además, menciona que con la independencia del Perú esta situación no cambió, puesto que la oligarquía de la capital no se sentía preparada para decir que eran iguales a los indígenas, según indica el historiador Pablo Whipple en su libro "La gente decente de Lima".

Pasaron los años y en la mitad del siglo XIX, la República se fragmentó con "Nosotros dentro de la muralla de Lima, ustedes fuera".

Muralla de Lima

Según, el antropólogo Matos Mar en su libro libreo 'Desborde popular' entre los años 1885 y 1920, el Perú recibió las inversiones extranjeras más grandes y con ella aparece una fuerte clase social, la burguesía. Pero también su contraparte, el proletario o los obreros.

Sin embargo, los obreros no serían como los indígenas y se influenciarían en las modas europeas, como el Anarquismo o el Marxismo y no se quedarán callados.

El Centro de Lima, donde vivía la oligarquía empieza a llenarse de callejones y quintas. Ante esta situación la clase alta empieza a mudarse a los distritos que se habían preparado durante el oncenio de Augusto B. Leguía como Miraflores, San Isidro y Balnearios, indica el historiador Juan Luis Orrego Penados.

Las grandes olas de migración a Lima

Manuel Odría era el presidente peruano en la década de los años 50 y las nuevas relaciones económicas que produce especialmente a Lima provoca el empobrecimiento de haciendas de la Sierra.

Por lo que, los habitantes del interior del país se ven en la obligación de migrar a la capital. Esto se convertiría en la primera gran migración, pero Lima no estaba preparada para tal cantidad de personas y se produce el famoso "desborde popular".

Por otra parte, a finales de los 60 e inicio de los 70, con la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado se realiza otra migración masiva, formando las famosas barriadas, orígenes de los distritos populares o comúnmente llamados "conos".

Asimismo, en el año 80, violencia del grupo terrorista Sendero Luminoso obliga a personas a migrar a Lima por medida de seguridad.

Villa El Salvador

Y es así como se originan los "conos" de Lima, y en 1961 se funda el distrito de Comas, en 1967 el distrito más poblado del país San Juan de Lurigancho y una de las creaciones más importantes se da en 1971 con Villa El Salvador.