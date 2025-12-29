iPhone 17 Air: qué precio tendrá en 2026 el teléfono ULTRA DELGADO con 5.6 mm, cámara 4K y procesado avanzado
El iPhone 17 Air es el teléfono de TITANIO más delgado del mundo. Su precio ha bajado en 2000 soles y te ofrece una cámara TOP y un procesador Bionic A19 Pro.
Para este 2025, Apple sorprendió al mundo al presentar el teléfono más delgado del mundo, el iPhone 17 Air, el cual solo llega con un grosor de 5.6 mm, cuerpo de Titanio y cubierta de cristal ultra resistente.
Sin embargo, esto no es todo ya que el iPhone 17 Air cuenta con uno de los procesadores más potentes del mercado, el Apple A19 Pro, el cual tiene 16 núcleos y llega acompañado de 12GB de RAM, 512GB y 1TB de memoria.
Pese a que el iPhone 17 Air solo cuenta con una cámara, esta tiene un lente de 48MP con OIS y zoom 2X óptico, además de video en 4K a 60fps. Además, su selfie es de 18MP y también ofrece una alta calidad cinematográfica.
Pero, lamentablemente, la extrema delgadez del iPhone 17 Air es su punto débil, ya que solo cuenta con2 2900 mAh de batería y una carga de 30W por cable y 20W de forma inalámbrica.
¿Qué precio tiene el iPhone 17 Air en diciembre del 2025? Si bien este teléfono costaba más de 5000 soles, actualmente puede ser tuyo por 3599 soles, sin duda un precio bastante accesible para lo que ofrece este equipo que llega con iOS 26.
Precio del iPhone 17 Air de Apple. Foto: captura.
