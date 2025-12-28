Cámaras de nivel cine, cuerpo de Titanio, procesador TOP y precio insuperable: este iPhone es la mejor compra para 2026
El precio del iPhone 15 Pro Max ha caído en 50% y se convierte en el mejor teléfono Apple que puedes comprar. Sus cámaras son de primera y rinde para juegos y stream.
No hay duda que los teléfonos de Apple, los famosos iPhone, se han convertido en algunos de los celulares más cotizados y para septiembre del 2025 la marca estadounidense presentó al mundo su equipo más TOP, el iPhone 17 Pro Max de 2TB.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de la firma de la 'manzana mordida', el elevado precio de este 17 Pro Max ha hecho que los usuarios busquen alternativas igual de potentes pero más baratas y es por ello que el iPhone 15 Pro Max se ha convertido en el equipo ideal para empezar este 2026 con fuerza.
Si bien el iPhone 15 Pro Max fue lanzado en 2023, esto no significa que sea un teléfono obsoleto. Este potente celular de Apple llega con el procesador Bionic A17 Pro, el cual llega acompañado de 8GB de RAM, 512GB y 1TB de memoria, además de una batería de 4422 mAh con carga de 25W.
Esto no es todo, ya que este iPhone 15 Pro Max también resalta por su pantalla: Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion de 120Hz, además de resolución 2532 x 1170 pixeles y un brillo máximo de 2000 nits.
Precio del iPhone 15 Pro Max. Foto: captura
Pero, el apartado más importante de este iPhone de 2023 es su juego de cámaras con nivel cinematográfico: sensor de 48MP, lente gran angular de 12MP, teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y tomar fotografías de primer nivel tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el iPhone 15 Pro Max en diciembre del 2025? Pues bien, este equipo actualmente puede ser tuyo por 4820 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 1430 dólares en el mercado internacional.
