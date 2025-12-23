0

¿Por qué gastar $ 2000 en un 17 Pro Max si este iPhone de acero quirúrgico tiene cámaras 4K y procesador TOP por S/ 2000?

El iPhone 14 Pro Max cuesta 2000 soles y no solo tiene un poderoso chip Bionic, sus cámaras graba en 4K a 60fps. Es una joya de Apple y tiene un precio mínimo.

Daniel Robles
El iPhone 14 Pro Max es uno de los teléfonos más baratos que puedes comprar en 2025. Su ficha técnica es una de las mejores.
El iPhone 14 Pro Max es uno de los teléfonos más baratos que puedes comprar en 2025. Su ficha técnica es una de las mejores.
Para este 2025, Apple lanzó por todo lo alto su nuevo teléfono premium, el iPhone 17 Pro Max, un equipo TOP con triple cámara de 48MP y el chip más avanzado el Bionic A19 Pro. Sin embargo, pese a la emoción de muchos fans, el precio de este equipo puede llegar a costar entre 1500 a 2000 dólares.

Sin embargo, existe otro modelo TOP que te podría interesar, puesto que tiene una configuración elevada y su precio ha caído demasiado. Este es el caso del iPhone 14 Pro Max, un teléfono que si bien fue lanzado en 2022 sigue vigente como una de las mejores creaciones de Apple.

El iPhone 14 Pro Max no solo está diseñado en acero quirúrgico, tiene una resistencia al agua IP68 y una pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion de 120Hz, una resolución de 2778 x 1284 pixeles, además de unos 2000 nits de brillo y la famosa 'Isla dinámica'.

Si se trata de potencia, este iPhone de 2022 tiene un potente chip Apple Bionic A16, el cual llega acompañado de 6GB de RAM, además de 256GB, 512GB y 1TB de memoria interna. Si te falta espacio puedes contratar el iCloud y seguir guardando fotos y videos en la nube.

iPhone 14 Pro Max

Este es el iPhone 14 Pro Max. Foto: Xataka

Pero, el apartado más importante del iPhone 14 Pro Max es el juego de cámaras. Para esta generación, Apple incluyó el sensor de 48MP, un gran angular de 12MP, teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Los videos que graba este teléfono tiene calidad de 4K a 60fps y las fotografías sin de primera.

Si bien los iPhone son algunos de los equipos más costosos, este iPhone 14 Pro Max puede costar 2000 soles en algunas tiendas. No es el más moderno, pero te servirá por 3 años extra. Para este 2026 es una de las mejores opciones.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

