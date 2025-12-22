No es GAMER, pero este iPhone de 2021 tiene alto rendimiento, 512GB, batería duradera y solo cuesta $ 500

Pese a que este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono premium, el iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que este teléfono puede llegar a costar unos 500 dólares, por lo que los usuarios están buscando opciones mucho más baratas e igual de potentes.

Si disfrutas de los videojuegos y quieres tener un teléfono Apple de alta calidad, entonces el iPhone 13 Pro Max es la mejor alternativa, puesto que tiene una de las configuraciones más avanzadas.

Hoy en Libero.pe te vamos a revelar todas las especificaciones de este iPhone 13 Pro Max, el equipo de gama premium qe llega con una pantalla de tipo Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion de 120Hz, además de una resolución de 2778 x 1284 pixeles, además de 1000 nits de brillo y una protección anticaídas.

Si hablamos de potencia, este iPhone 13 Pro Max llega con el potente procesador, Apple Bionic A15, el cual llega con 6GB de RAM, 512GB o 1TB, además de una batería de 4352 mAh y carga de 25W. Esta configuración te hará disfrutar de los videojuegos más exigentes.

Pero, el mejor atributo de este iPhone 13 Pro Max es su juego de cámaras con alta resolución. Lente de 12MP, lente ultra gran angular de 12MP, lente Telefoto de 12MP y selfie de 12MP. Videos en 4K asegurados y fotografias de alta definición tanto de día como de noche.

Debido a que este iPhone 13 Pro Max es de 2021, su precio ha caído demasiado y ahora lo puedes encontrar por menos de 2000 soles, lo que significa que al tipo de cambio vigente representa unos 500 dólares.