Este iPhone con cámaras de nivel TOP cuesta menos que un Xiaomi 15T y tiene alto rendimiento con iOS 26

Apple es una de las marcas más populares en el mercado de los smartphones y si bien su teléfono más TOP es el iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que este equipo puede costar hasta 2000 dólares en mercados como Perú y México.

Sin embargo, si eres de las personas que siempre ha utilizado un teléfono Android y quieres migrar a iOS de Apple, entonces el iPhone 15 sería la mejor alternativa y lo mejor de todo es que su precio ha bajado demasiado.

Pero, ¿por qué debería comprar el iPhone 15 para 2026? Pues bien, en primer lugar debes saber que este equipo es muy avanzado, pese a que es un teléfono de 2023.

La pantalla es uno de los mejores atributos de este iPhone 15, puesto que es un panel OLED Super Retina XDR con resolución 2556 x 1179 pixeles, además de 2000 nits de brillo y compatibilidad con HDR.

Si bien este iPhone 15 tiene el mismo precio que un Xiaomi 15T, tiene mejor potencia gracias al chip Apple Bionic A16, 6GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 3349 mAh y carga de 25W por cable.

Este es el precio del iPhone 15 en 2024. Foto: captura.

Pero, el mejor atributo de este iPhone de 2023 es su juego de cámaras: sensor de 48MP, lente gran angular de 12MP y selfie de 12MP. No solo podrás tomar fotografías de alta calidad, sino también videos en 4K a 60fps.

¿Qué precio tiene el iPhone 15? Actualmente este teléfono cuesta 1749 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 520 dólares en el mercado internacional. Sin duda un precio bastante bajo para el precio original que tuvo este modelo en 2023.