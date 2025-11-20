No hay forma más segura de ganar 1000 diamantes GRATIS para tu cuenta de Free Fire

El famoso Battle Royale, Free Fire, es toda una sensación y esto se debe a que Garena, la desarrolladora del título, renueva cada cierto tiempo las skins, armas, emotes, gestos y mascotas que los usuarios pueden equipar a sus avatares.

Sin embargo, para conseguir estos nuevos atuendos deberás gastar diamantes, los cuales a su vez se pueden obtener con dinero real, ya sean dólares, euros, soles o yenes, dependiendo del país en el cual se ejecute. Pero, ¿sabías que existe una forma sumamente sencilla y LEGAL de poder obtener 1000 gemas de regalo?

Debido a que Garena lanza actualizaciones constantes para Free Fire, estas son probadas previamente por un selecto grupo de usuarios, los cuales pueden acceder al Free Fire Advance Server y así poder probar de primera mano armas aún sin estrenar, skins exclivas y nuevos modos de juego.

Sin embargo, esto no es todo ya que Garena ofrece como recompensa 1000 diamantes para aquellos usuarios que encuentran BUGS o errores en el Free Fire Advance Server. De esta forma, los jugadores podrán recibir esta recompensa siempre que colaboren con el sistema Bug Hunter.

Así puedes acceder al Free Fire Advance Server. Foto: captura.

¿Cómo puedo ser parte del Free Fire Advance Server? Pues bien, lo único que debes hacer es ingresa al LINK OFICIAL del servidor e iniciar sesión con tus credenciales, es decir, cuenta de Facebook o Google. Luego completa el formulario de registro y haz clic en 'Unirme ahora'.

Finalmente, deberás esperar a que revisen tu solicitud y serás parte del selecto grupo de FF Advance Server. Recuerda que la recompensa de los 1000 diamantes aplicará si encuentra algún fallo en las nuevas armas o modos que se introducen en estas pruebas.