Códigos Free Fire del 20 al 23 de noviembre: canjea skinks totalmente gratis con estas claves

Si quieres acceder a diamantes, skinks y más totalmente gratis, entonces tienes que utilizar los códigos Free Fire del 20 al 23 de noviembre.

Roxana Aliaga
Los códigos de Free Fire están disponibles del jueves 20 al domingo 23 noviembre.
Los códigos de Free Fire están disponibles del jueves 20 al domingo 23 noviembre. | Clourth TN
Los códigos Free Firee ayudan a los jugadores a superar diversos niveles que tiene este popular videojuego. Si quieres conocer cuáles son las combinaciones del jueves 20 hasta el 23 de noviembre, entonces revisa las próximas líneas.

Esta es la lista de códigos de Free Fire para canjear premios desde el lunes 17 de noviembre al miércoles 19 de noviembre del 2025.

Códigos de Free Fire del jueves 20 de noviembre

Garena usa los códigos como forma de premiar la lealtad y participación de sus jugadores en eventos, transmisiones o colaboraciones.

  • ZRJAPH294KV5
  • MCPW2D1UЗХАЗ
  • X99TK56XDJ4X
  • FFR4G3HM5YJN
  • FF1V2CB34ERT
  • FFB2GH3KJL56
  • FF5B6YUHBVF3
  • FF7TRD2SQA9F
  • FFK7XC8PON3M
  • 590XATDKPVRG28N

Los códigos te permiten mejorar tu cuenta sin gastar dinero, lo cual es muy valorado por los jugadores Además, te permite mejorar armas, trajes o personajes, la experiencia se vuelve más divertida, personalizada y competitiva.

¿Cómo canjear los códigos Free Fire?

  • Entra a la página oficial de canje
  • Inicia sesión con tu cuenta
  • Ingresa el código: Escribe el código de 12 caracteres (letras y números).
  • Confirma y canjea: Presiona el botón "Confirmar" y luego "Aceptar" si el código es válido.
  • Aparecerá un mensaje confirmando el canje exitoso.
  • Reclama tus recompensas
  • Entra al juego → ve a tu buzón (icono de correo) → y reclama los premios.
