5 consejos o TIPS para ganar un PvP en Free Fire
Si quieres subir de nivel y lucir como todo un experto en el Battle Royale, entonces estos 5 consejos te servirán. Llegarás a 'Heroico' en poco tiempo.
Free Fire es uno de los videojuegos Battle Royale más populares del momento y es por ello que cada día que pasa se vuelve mucho más competitivo, sobre todo por los modos de juego que ofrece.
El Modo PvP, Player vs Player en inglés, se refiere a las partidas en las que los jugadores compiten directamente entre sí, ya sea uno contra uno o en equipos. Para ganar estas partidas debes tener mucha experiencia y hacer uso de algunos trucos que te vamos a revelar en este video.
El primer consejo que te podemos dar para ganar siempre en PvP, es saber manejar las 'paredes blue'. Estas son muy populares en Free Fire, pero también te pueden perjudicar si no las colocas adecuadamente. No te recomendamos usar la pared Guardián, será mejor usar las sencillas o blancas que no tienen punto flojo.
El segundo TIP es aprender a usar la Desert, un arma que es la pistola más poderosa en Free Fire y logra ganerar gran daño a corta, media y larga distancia. Con un solo tiro al pecho puede quitar de 45 a 90 puntos de vida, dependiendo del chaleco. Esta elección te puede ayudar a ganar con tranquilidad.
También te aconsejamos separarte de la pared. Este será nuestro tercer TIP par tus PvP, lo mejor es alejarse de als paredes blue y evitar que tu enemigo pueda manipularla para atacarte. Es simple pero efectivo.
Como cuarto consejo para Free Fire, tenemos el FALSO RUSH. Esta técnica consiste en lanzar una pared delante del enemigo, para que de esta forma esta pueda salir por el otro lado. De esta forma lo esperas y puedes acabar con él.
Finalmente, como quinto truco te aconsejamos utilizar el Cambio de dirección, este movimiento consiste en rushear por un lado y cambiar de dirección, esta jugada dejará desconcertado a tu enemigo y será fácil de acabar.
