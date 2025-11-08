- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Tottenham vs Man. United
- Chivas vs Monterrey
- Toluca vs América
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Códigos Free Fire de HOY, domingo 9 de noviembre: canjea objetos y sube de nivel hasta 'Heroico' en el Battle Royale
Diamantes, skins, armas, monedas doradas y muchos premios más totalmente GRATIS con los nuevos códigos que Garena te regala HOY.
Con más de 80 millones de usuarios activos, el Free Fire se ha convertido en el Battle Royale por excelencia. Si bien la jugabilidad es uno de sus atractivos más fuertes, la posibilidad de canjear decenas de premios cada día gracias a los Redeem Codes, también han permitido que el videojuego logre fama mundial.
PUEDES VER: Códigos Free Fire de del viernes 7 de noviembre: canjea todos los objetos del famoso Battle Royale
Si quieres subir de nivel y lograr alcanzar el aclamado 'Heroico', puedes canjear decenas de recompensas GRATUITAS con los Códigos de Free Fire que hoy te dejamos para ti. Recuerda que esos Codes tiene un corto periodo de duración, así que te recomendamos canjearlos pronto.
Redeem Codes de HOY, domingo 9 de noviembre
Los códigos de Free Fire están compuestos por 12 o 16 letras y números, los cuales deberás ingresar en la misma página que Garena ha implementado. Si no conoces dónde hacer el canje, entonces te dejamos el LINK oficial del Reward Redemptions Site.
- ZRJAPH29-4KV5
- MCPW-2D1U-3XA3
- X99T-K56X-DJ4X
- 68SZRP57IY4T2AH
- V8CI2B3TL6QYXG7
- WOPLMFJ4NTDHR3V
- 4PAS6TQ87CXMLNV
- NRD8L6Y7M4E29U1
- CT6P42J7GRH50Y8
- YW2B64F7V8DHJM5
- VQRB39SHXW10IM8
Estos códigos de Free Fire deberás ingresarlos en la propia página. ¿Cómo se hace? Pues bien, solo deberás iniciar sesión con tus credenciales, luego de ello colocar estos códigos y finalmente hacer el canje. Estos objetos solo se pueden recibir una única vez y finalmente los objetos se agregarán a su inventario.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50