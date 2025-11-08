0
Códigos Free Fire de HOY, domingo 9 de noviembre: canjea objetos y sube de nivel hasta 'Heroico' en el Battle Royale

Diamantes, skins, armas, monedas doradas y muchos premios más totalmente GRATIS con los nuevos códigos que Garena te regala HOY.

Daniel Robles
Conoce la lista de Códigos Free Fire de este domingo 9 de noviembre. Canjea las recompensas gratis para el Battle Royale.
Conoce la lista de Códigos Free Fire de este domingo 9 de noviembre. Canjea las recompensas gratis para el Battle Royale.
Con más de 80 millones de usuarios activos, el Free Fire se ha convertido en el Battle Royale por excelencia. Si bien la jugabilidad es uno de sus atractivos más fuertes, la posibilidad de canjear decenas de premios cada día gracias a los Redeem Codes, también han permitido que el videojuego logre fama mundial.

Si quieres subir de nivel y lograr alcanzar el aclamado 'Heroico', puedes canjear decenas de recompensas GRATUITAS con los Códigos de Free Fire que hoy te dejamos para ti. Recuerda que esos Codes tiene un corto periodo de duración, así que te recomendamos canjearlos pronto.

Redeem Codes de HOY, domingo 9 de noviembre

Los códigos de Free Fire están compuestos por 12 o 16 letras y números, los cuales deberás ingresar en la misma página que Garena ha implementado. Si no conoces dónde hacer el canje, entonces te dejamos el LINK oficial del Reward Redemptions Site.

  • ZRJAPH29-4KV5
  • MCPW-2D1U-3XA3
  • X99T-K56X-DJ4X
  • 68SZRP57IY4T2AH
  • V8CI2B3TL6QYXG7
  • WOPLMFJ4NTDHR3V
  • 4PAS6TQ87CXMLNV
  • NRD8L6Y7M4E29U1
  • CT6P42J7GRH50Y8
  • YW2B64F7V8DHJM5
  • VQRB39SHXW10IM8

Estos códigos de Free Fire deberás ingresarlos en la propia página. ¿Cómo se hace? Pues bien, solo deberás iniciar sesión con tus credenciales, luego de ello colocar estos códigos y finalmente hacer el canje. Estos objetos solo se pueden recibir una única vez y finalmente los objetos se agregarán a su inventario.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

