- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolívar vs Universitario de Vinto
- Bolivia vs. Sudáfrica
- Argentina vs Bélgica
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Lista de Códigos Free Fire de HOY, martes 4 de noviembre: canjea skins, diamantes y armas GRATIS
Ya puedes canjear los nuevos Códigos de Free Fire para recibir decenas de premios GRATIS. ¡Aprovecha que son por tiempo limitado!
Si eres fanático de Free Fire y quieres subir de nivel más rápido, tienes dos opciones: comprar diamantes y canjear los Códigos que acaba de liberar Garena, para recibir una serie de mejoras totalmente GRATIS.
Y es que el éxito de Free Fire radica en el modo Battle Royale, con el cual podrás enfrentarte a 50 jugadores en tiempo real. Sin embargo, para ganar la partida deberás tener ciertos objetos y estos no te costarán NADA con los Redeem Codes que te dejamos a continuación.
PUEDES VER: Canjea códigos Free Fire HOY, lunes 3 de noviembre: consigue recompensas en pocos pasos y gratis
Los códigos de Free Fire no son otra cosa que una serie de passwords formados por 12 a 16 digitos o letas. Estas combinaciones te ofrecen una serie de recompensas, las cuales solo basta con canjearlos para recibir todos los elementos disponibles.
Lista Códigos Free Fire, martes 4 de noviembre
Si quieres recibir los premios que Garena ha liberado para Hoy, martes 4 de noviembre, solo basta con ingresar a la página habilitada, ingresar tu cuenta y finalmente ingresarlos uno por uno, par así obtener todas las mejoras. ¿Cuáles son los Redeem Codes? Aquí te los dejamos.
- F3H8J4K1L7P5O2I9
- F9S2D6F3G7H1J4K8
- F1L5P9O3I7U2Y4T8
- F4Q8W2E6R1T5Y9U3
- F7A1S5D9F2G6H3J7
- F2Z6X3C7V1B5N8M4
- F5H9J1K8L4P2O6I3
- F8S3D7F4G1H5J9K2
- F3L7P2O6I4U8Y1T5
- F6Q1W5E9R3T7Y2U4
- F9A4S8D2F6G3H7J1
- F1Z5X9C3V7B2N6M8
Recuerda que los Códigos de Free Fire solo se pueden utilizar una vez por usuario y los premios se te agregarán a tu inventario, luego de que ingreses al juego de Garena.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50