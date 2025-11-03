0
Lista de Códigos Free Fire de HOY, martes 4 de noviembre: canjea skins, diamantes y armas GRATIS

Ya puedes canjear los nuevos Códigos de Free Fire para recibir decenas de premios GRATIS. ¡Aprovecha que son por tiempo limitado!

Daniel Robles
Canjea los nuevos Código Free Fire de Hoy, martes 4 de noviembre del 2025.
Canjea los nuevos Código Free Fire de Hoy, martes 4 de noviembre del 2025.
Si eres fanático de Free Fire y quieres subir de nivel más rápido, tienes dos opciones: comprar diamantes y canjear los Códigos que acaba de liberar Garena, para recibir una serie de mejoras totalmente GRATIS.

Y es que el éxito de Free Fire radica en el modo Battle Royale, con el cual podrás enfrentarte a 50 jugadores en tiempo real. Sin embargo, para ganar la partida deberás tener ciertos objetos y estos no te costarán NADA con los Redeem Codes que te dejamos a continuación.

Toma atención, porque hoy tendrás acceso a los códigos exclusivos de Free Fire.

Los códigos de Free Fire no son otra cosa que una serie de passwords formados por 12 a 16 digitos o letas. Estas combinaciones te ofrecen una serie de recompensas, las cuales solo basta con canjearlos para recibir todos los elementos disponibles.

Lista Códigos Free Fire, martes 4 de noviembre

Si quieres recibir los premios que Garena ha liberado para Hoy, martes 4 de noviembre, solo basta con ingresar a la página habilitada, ingresar tu cuenta y finalmente ingresarlos uno por uno, par así obtener todas las mejoras. ¿Cuáles son los Redeem Codes? Aquí te los dejamos.

  • F3H8J4K1L7P5O2I9
  • F9S2D6F3G7H1J4K8
  • F1L5P9O3I7U2Y4T8
  • F4Q8W2E6R1T5Y9U3
  • F7A1S5D9F2G6H3J7
  • F2Z6X3C7V1B5N8M4
  • F5H9J1K8L4P2O6I3
  • F8S3D7F4G1H5J9K2
  • F3L7P2O6I4U8Y1T5
  • F6Q1W5E9R3T7Y2U4
  • F9A4S8D2F6G3H7J1
  • F1Z5X9C3V7B2N6M8

Recuerda que los Códigos de Free Fire solo se pueden utilizar una vez por usuario y los premios se te agregarán a tu inventario, luego de que ingreses al juego de Garena.

Daniel Robles
Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

