Códigos Free Fire para canjear HOY, sábado 1 de noviembre: hazlo gratis y 100% seguro

Este videojuego lanzado por Garena en 2017 es el Battle Royale más exitoso para dispositivos móviles y su sistema de códigos es de lo mejor que encontrarás.

Joel Dávila
Los códigos de Free Fire nos ayudarán a subir de nivel rápidamente.
Free Fire es un videojuego pensado y desarrollo para plataformas móviles que vio la luz allá por el 2017 de la mano de Garena, su casa desarrolladora, año desde el cual se ha consolidado como el Battle Royale por excelencia en estos ecosistemas, manteniéndose así no solo por su jugabilidad alocada, también por la forma cómo este título engríe a sus jugadores.

Se trata de su exitoso sistema de códigos, el cual se mantiene vigente hasta nuestros días y con los cuales accederás a diversas recompensas, entre las cuales destacan los diamantes para hacer diversas compras en la tienda del videojuego, también emotes, sin dejar atrás las habilidades para tener ventaja en los mapas de batalla y los skins para modificar al outfit de nuestros agentes.

Te dejamos los códigos de Free Fire para HOY, viernes 31 de octubre de 2025.

Free Fire: códigos del 1 de noviembre

Toma nota, porque a continuación te daremos acceso libre para canjear el listado completo de códigos de Free Fire para HOY, sábado 1 de noviembre de 2025. No te demores en hacerlo, porque luego de 24 horas de publicados en canales oficiales, estos dígitos van a caducar.

Free FIre

Free Fire es un videojuego de disparos que salió en 2017 y desplazó a Fornite como Call of Duty: Warzone Mobile.

¿Cómo canjear códigos de Free Fire en 2025?

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Free Fire: códigos del 31 de octubre

  • F2Q7W1E5R9T3Y6U4
  • F5A9S3D7F1G4H8J2
  • F6Z1X5C2V8B4N9M3
  • F3H8J4K1L7P5O2I9
  • F9S2D6F3G7H1J4K8
  • F1L5P9O3I7U2Y4T8
  • F4Q8W2E6R1T5Y9U3
  • F7A1S5D9F2G6H3J7
  • F2Z6X3C7V1B5N8M4
  • F5H9J1K8L4P2O6I3
  • F8S3D7F4G1H5J9K2
  • F3L7P2O6I4U8Y1T5
  • F6Q1W5E9R3T7Y2U4
  • F9A4S8D2F6G3H7J1
  • F1Z5X9C3V7B2N6M8
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

