Códigos Free Fire HOY, martes 28 de octubre: canjea diamantes, skins y armas GRATIS

No hay duda que los videojuegos Battle Royale se han convertido en los más populares entre la comunidad GAMER, sin embargo, existe uno en particular que se ha ganado el aprecio de millones de usuarios debido a la jugabilidad y los regalos diarios que se ofrecen, este es Free Fire de Garena y hoy también se han lanzado nuevos Redeem Codes.

Los Redeem Codes de Free Fire son códigos de entre 12 a 16 dígitos, incluídos números y letras, los cuales te servirán para CANJEAR decenas de premios como diamantes, skin, armas y hasta mascotas para tu partida en el Battle Royale.

Sin embargo, si quiere reclamar todos los Códigos de Free Fire deberás ser rápido, ya que estos tiene un tiempo de caducidad y solo sirven una sola vez, por lo que si ya los reclamaste una vez, ya no funcionarán más.

Aquí podrás canjear tus Códigos Free Fire. Foto: captura.

¿Cómo y dónde se canjean los códigos de Free Fire de HOY?

Garena ha creado una página especial en la que podrás iniciar sesión con tus credenciales, para luego ingresar cada uno de los Códigos y recibir los premios en tu cuenta de Free Fire.

Recuerda que tus premios canjeados en Free Fire, se verán reflejados cuando ingreses nuevamente a tu partida y estarán guardados en tu inventario. Aquí te dejamos la lista de los códigos para este martes 28 de octubre.