0
EN DIRECTO
Perú vs Colombia EN VIVO por Liga de Naciones Femenina
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y Tabla del Clausura tras triunfo de la U

Códigos Free Fire: canjéalos todos HOY, sábado 25 de octubre, para conseguir skins y diamantes

Este videojuego se he sabido mantener en lo más alto gracias a su jugabilidad frenética y su sistema de códigos nos recompensará por ser leales y constantes.

Joel Dávila
Free Fire es un Battle Royale exclusivo para dispositivos móviles.
Free Fire es un Battle Royale exclusivo para dispositivos móviles. | Composición/IDC Games
COMPARTIR

Estás de suerte, porque en esta jornada te vamos a presentar los renovados códigos de Free Fire, con los cuales podrás hacerte con diversas recompensas que te serán de mucha utilidad para obtener skins, habilidad, emotes y diamantes. Este videojuego fue lanzado en 2017 y, desde entonces, se mantiene como el mejor Battle Royale para celulares.

Lista de Códigos Free Fire de HOY, viernes 24 de octubre del 2025.

PUEDES VER: Lista de códigos Free Fire del viernes 24 de octubre: canjea los premios que Garena regala para tu partida

Free Fire: códigos del 25 de octubre

Toma nota, porque a continuación tendrás acceso al listado completo de códigos Free Fire para HOY, sábado 25 de octubre de 2025. No te demores, canjéalos antes de las 24 horas, luego de lo cual van a caducar:

Free Fire

Free Fire fue lanzado al mercado gamer en 2017 por Garena,

¿Cómo canjear códigos de Free Fire en 2025?

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Free Fire: códigos del 24 de octubre

  • Y2PL5Q8MR3VK
  • D4QJ9K6LN7PV
  • N8MK3Q9LV2RJ
  • J1QP7M2KR5LV
  • E5QH4L8MK9PJ
  • S6MJ2Q1LV8RP
  • FGTDHF6T7UY56F6T
  • FIYUJUT7UKYFFDSU
  • FTY7UYHJRY76QUYB
  • FGTDHF6T7UY56F6T
  • FIYUJUT7UKYFFDSU
  • F7FGYJUR76JUT6HK
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Códigos Free Fire: canjéalos todos HOY, sábado 25 de octubre, para conseguir skins y diamantes

  2. Lamine Yamal humilla a Ibai Llanos tras ganar su primer "clásico" en la Kings League: "No pueden con nosotros"

  3. Cómo recargar diamantes en Free Fire por ID: guía paso a paso

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano