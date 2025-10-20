0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Códigos Free Fire, martes 21 de octubre: canjea diamantes y skins totalmente GRATIS para tus partidas

¿Quieres llenar tu taquilla con decenas de premios GRATIS? Garena acaba de liberar nuevos códigos para Free Fire. Sin embargo, son de edición limitada.

Daniel Robles
Conoce la lista de códigos que Garena ha revelado para obtener recompensas hoy, martes 21 de octubre.
Conoce la lista de códigos que Garena ha revelado para obtener recompensas hoy, martes 21 de octubre.
Free Fire se ha ganado la preferencia de miles de usuarios, no solo por la jugabilidad que tiene, sino también por las recompensas que ofrece cada día del año Garena con los Códigos de uso único.

Diamantes, skins, armas y hasta mascotas, se puede obtener con estos Redeem Codes que ahora te vamos a compartir en esta nota web. Te recomendamos hacerlos efectivos en poco tiempo, ya que estos desaparecen al poco tiempo.

Conoce la lista de Códigos Free Fire que puedes canjear gratis hoy, lunes 20 de octubre.

Lista completa de códigos de Free Fire que puedes cobrar HOY

Los códigos de Free Fire consisten en 12 caracteres que puede ser números o letras. Son de un solo uso, lo que quiere decir que solo los puedes reclamar una sola vez y de ahí quedarán deshechados. ¡Deberás ser rápido, ya que también pueden caducar!

  • P6QJ9M3KL8RV
  • H4PL2Q7MN5KJ
  • Z8MP5QLTV3RP
  • T2QK7M4LN9PV
  • E5QP1M7KN6RJ
  • Y3MJ2Q5LV7RK
  • 18MJ9Q7LN4RK
  • A5PL3M4KV2PJ
  • Z9QK6L9MR7VH
  • T1MJ8Q2LN5PR
  • B6QP4M3KV9RJ
  • K3PL2M6QN8RJ
  • W1QJ4K9MV5PL
  • F9MK6Q3LN7RV
  • S3QH8K2ML9PV
  • V7PL4Q6MR2NJ
  • Q9QK3M8LV1PR
  • L6MJ5Q9LN7RV
  • B9QH3L6MR1KJ

¿Cómo canjear estos códigos de Free Fire?

En la página de Recompensas de Garena podrás ingresar estos códigos de 12 dígitos para reclamar todas las mejoras. Lo único que debes hacer es ingresar a la página desde este ENLACE, loguearte con tu cuenta y finalmente pegar cada uno de ellos.

Recuerda que cuando vuelvas a ingresar a Free Fire, podrás ver todos los premios en tu inventario. No importa en qué teléfono juegues el Battle Royale, igual podrás obtener diamantes, skins, armas, estelas de luz y mascotas.

Daniel Robles
Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano