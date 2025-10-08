Códigos de Free Fire para canjear skins, armas y diamantes GRATIS este jueves 9 de octubre

0
Garena acaba de liberar nuevos CÓDIGOS para canjear muchos premios como diamantes, skins y armas míticas en Free Fire. Te dejamos la lista para conseguirlos todos.

Daniel Robles
Lista de códigos GRATIS para canjear premios en Free Fire, el Battle Royale de Garena.
Lista de códigos GRATIS para canjear premios en Free Fire, el Battle Royale de Garena. | Foto: composición/Daniel Robles
Con más de 80 millones de jugadores al mes, el Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más populares de los últimos años. La jugabilidad y una variada selección de armas y skins han hecho que los usuarios prefieran a este título. Sin embargo, también puedes conseguir los CÓDIGOS GRATIS para recibir muchas recompensas.

Los códigos para canjear en Free Fire son usados para obtener recompensas gratuitas dentro del juego.

Lista completa de Códigos para HOY, jueves 9 de octubre

Pues bien, entonces te vamos a dejar la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este domingo 28 de septiembre del 2025. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.

  • F2Q7W1E5R9T3Y6U4
  • F5A9S3D7F1G4H8J2
  • F6Z1X5C2V8B4N9M3
  • F3H8J4K1L7P5O2I9
  • F9S2D6F3G7H1J4K8
  • F1L5P9O3I7U2Y4T8
  • F4Q8W2E6R1T5Y9U3
  • F7A1S5D9F2G6H3J7
  • F2Z6X3C7V1B5N8M4
  • F5H9J1K8L4P2O6I3
  • F8S3D7F4G1H5J9K2
  • F3L7P2O6I4U8Y1T5
  • F6Q1W5E9R3T7Y2U4
  • F9A4S8D2F6G3H7J1
  • F1Z5X9C3V7B2N6M8

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

Ingresa a este LINK para entrar al portal oficial de recompensas, conocido como el Sitio de Canje. Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación. Recuerda que cada código solo se puede usar una vez y tienes un plazo de 24 horas para hacerlo efectivo.

Free Fire

Aquí podrás canjear los Códigos GRATIS de Free Fire. Foto: captura.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

