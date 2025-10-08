Códigos de Free Fire para canjear skins, armas y diamantes GRATIS este jueves 9 de octubre

Con más de 80 millones de jugadores al mes, el Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más populares de los últimos años. La jugabilidad y una variada selección de armas y skins han hecho que los usuarios prefieran a este título. Sin embargo, también puedes conseguir los CÓDIGOS GRATIS para recibir muchas recompensas.

Lista completa de Códigos para HOY, jueves 9 de octubre

Pues bien, entonces te vamos a dejar la lista completa de Códigos de Free Fire que Garena ha liberado para este domingo 28 de septiembre del 2025. Recuerda que solo se pueden canjear una vez y tendrás tiempo limitado para obtenerlos.

F2Q7W1E5R9T3Y6U4

F5A9S3D7F1G4H8J2

F6Z1X5C2V8B4N9M3

F3H8J4K1L7P5O2I9

F9S2D6F3G7H1J4K8

F1L5P9O3I7U2Y4T8

F4Q8W2E6R1T5Y9U3

F7A1S5D9F2G6H3J7

F2Z6X3C7V1B5N8M4

F5H9J1K8L4P2O6I3

F8S3D7F4G1H5J9K2

F3L7P2O6I4U8Y1T5

F6Q1W5E9R3T7Y2U4

F9A4S8D2F6G3H7J1

F1Z5X9C3V7B2N6M8

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?

Ingresa a este LINK para entrar al portal oficial de recompensas, conocido como el Sitio de Canje. Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación. Recuerda que cada código solo se puede usar una vez y tienes un plazo de 24 horas para hacerlo efectivo.