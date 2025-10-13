- Hoy:
Códigos RIVALS de Roblox para conseguir llaves, skins y accesorios exclusivos GRATIS
RIVALS es uno de los modos más populares de Roblox. Si quieres obtener decenas de objetos GRATIS, no dejes pasar estos Códigos para octubre 2025.
Según el último reporte internacional de Statista, Roblox cuenta con 111,8 millones de usuarios activos por día en el mundo, lo que lo ha convertido en el videojuego tipo Sandbox más popular de los últimos años, solo superado por Minecraft.
Existen miles de 'Modos' o zonas de experiencia dentro de Roblox, pero una de las más populares es RIVALS, un MOD tipo shooter muy competitivo, donde se combina mecánicas de disparo precisas con progresión por recompensas.
PUEDES VER: Con este truco podrás robar diferentes Brainrots en Roblox en segundos y sin ser descubierto
Sin embargo, esto no es todo, ya que para mejorar tu inventario en RIVALS puedes usar una lista de CÓDIGOS para conseguir llaves, skins y accesorios exclusivos para tus armas. Aquí te mostramos todos los códigos activos y cómo canjearlos fácilmente.
Lo primero que debes hacer es entrar a tu aplicación de Roblox y buscar la sala de RIVALS. Una vez dentro de este modo de juego, en el lobby principal, en la parte inferior de la pantalla selecciona 'Rewards'. Baja hasta la opción 'Redeem a Code'. Escribe el código que te vamos a compartir en esta nota. Finalmente, presiona 'Redeem' para reclamar tu recompensa al instante. Estos son los códigos que, de momento, están disponibles para octubre del 2025.
- BESTSHOOTERGAME – RIA25 Award Charm
- COMMUNITY17 – x1 Arma aleatoria
- BONUS – 1 Llave
- BOOST – 1 Llave
- roblox_rtc – 5 Llaves
OJO. Estos códigos tienen una vigencia temporal, por lo que deberás utilizarlos lo antes posible para reclamar las recompensas. Recuerda que se actualizará la lista y si quieres tener todas las mejoras, deberás estar atento a las redes sociales de Libero.pe.
Estos son los Códigos RIVALS de Roblox. Foto: Roblox.
