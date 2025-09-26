- Hoy:
Códigos de Blox Fruits septiembre 2025: lista completa y cómo canjearlos gratis
Este videojuego se ha vuelto todo un éxito, entre otras cosas, por estar inspirado en One Piece. Conoce aquí la lista de códigos y cómo canjearlos.
Roblox se ha convertido en la plataforma de videojuegos favoritos de millones de usuarios, sobre todo de corta edad, donde uno de los más jugados es Blox Fruits, título que de forma periódica se lanzan códigos canjeables gratis cuando hay nuevos números de descargas o nuevos parches.
Debes saber que este videojuego está inspirado en el popular anime japonés One Piece (el cual también cuenta con una exitosa serie live action que se puede ver por Netflix), en el que eres un pirata que explora los mares completando muchas pruebas, enfrentar poderosos enemigos, tras lo cual obtendrás diversos poderes.
Blox Fruits: códigos septiembre 2025
Toma nota, porque a continuación te vamos a mostrar todos los códigos vigentes de Blox Fruits a la fecha actual, viernes 26 de septiembre de 2025:
- LIGHTNINGABUSE: 2x EXP durante 20 minutos (nuevo).
- KITT_RESET: Reinicio de estadísticas.
- SUB2OFFICIALNOOBIE: 2x EXP durante 20 minutos.
- AXIORE: 2x EXP durante 20 minutos.
- BIGNEWS: In-game title "BIGNEWS".
- BLUXXY: 2x EXP durante 20 minutos.
- CHANDLER: (no hace nada).
- ENYU_IS_PRO: 2x EXP durante 20 minutos.
- FUDD10: 1 Beli ($1).
- FUDD10_V2: 2 Beli ($2).
- JCWK: 2x EXP durante 20 minutos.
- KITTGAMING: 2x EXP durante 20 minutos.
- MAGICBUS: 2x EXP durante 20 minutos.
- STARCODEHEO: 2x EXP durante 20 minutos.
- STRAWHATMAINE: 2x EXP durante 20 minutos.
- SUB2CAPTAINMAUI: 2x EXP durante 20 minutos.
- SUB2DAIGROCK: 2x EXP durante 20 minutos.
- SUB2FER999: 2x EXP durante 20 minutos.
- SUB2GAMERROBOT_EXP1: 2x EXP durante 30 minutos.
- SUB2GAMERROBOT_RESET1: Reinicio de estadísticas.
- SUB2NOOBMASTER123: 2x EXP durante 20 minutos.
- SUB2UNCLEKIZARU: Reinicio de estadísticas.
- TANTAIGAMING: 2x EXP durante 20 minutos.
- THEGREATACE: 2x EXP durante 20 minutos.
Cómo canjear códigos de Blox Fruits
Lo primero que debes hacer para estar habilitado a canjear los códigos de Blox Fruits es ingresar al videojuego vía la plataforma Roblox. En caso seas nuevo, lo siguiente a hacer es escoger tu personaje: pirata o marino.
Hecho esto, debes buscar el botón con forma de regalo ubicado en la parte izquierda de la pantalla, ahí visualizará un recuadro donde debes digitar el o los códigos. Una vez completada esta acción presiona en Verificar, tras lo cual llegará la confirmación con el mensaje Éxito.
Si por cosas de la vida aparece Código inválido, eso quiere decir que, o has escrito mal el código o, por el contrario, se debe a que el mismo ya ha caducado.
No menos importante es recordar para conseguir gemas gratis, esta no se obtienen en un servidor privado, solo será posible obtenerlas desde un servidor público.
