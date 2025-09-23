- Hoy:
5 trucos para hacer muchas 'kills' en Free Fire y subir de nivel hasta 'Heroico'
Si quieres subir de nivel rápido y obtener el máximo rango en Free Fire, sigue esta guía con 5 trucos para volverte todo un PRO en el Battle Royale.
Con más de 80 millones de usuarios, se podría decir que Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más exitosos de los últimos años y esto ha generado que el nivel de los jugadores sea mayor y, por lo tanto, más complejo ganar una partida.
Para ganar la partida y gritar 'Booyah' deberás tener una gran destreza y para ello necesitas horas y horas de entrenamiento o al menos eso es de la forma tradicional. Si quieres subir de nivel rápido y alcanzar el rango 'Heroico de Élite' deberás seguir algunos trucos que hoy te vamos a revelar a detalle. ¡Toma nota!
PUEDES VER: Free Fire: códigos para canjear este 23 de septiembre con recompensas gratis y exclusivas
5 trucos para hacer más Kills y subir de nivel rápido
Las Kills son las muertes que realizas en el juego y cada una de ellas te dará algo de experiencia en Free Fire. Mientras más jugadores derrotes, más rápido podrás llegar a nivel 'Heroico', es por ello que hoy te vamos a dar 5 trucos para tener derrotar más rápido y ahorrar tiempo.
Configura la sensibilidad a tu estilo
Ajustar la sensibilidad es clave para dar más tiros a la cabeza. Usa una sensibilidad alta para la mira roja y media para el control general. Practica en modo entrenamiento hasta que logres disparos precisos. Esta es la mejor configuración disponible en el juego.
- General: 95 – 100
- Mira de punto rojo (Red Dot): 90 – 95
- Mira 2x: 80 – 85
- Mira 4x: 70 – 75
- Mira AWM/Sniper: 50 – 55
- Mira libre (Free Look): 65 – 70
Cae en zonas de alto loot y combate
Lugares como Pochinok, Clock Tower o Peak suelen estar llenos de enemigos. Esto te da más oportunidades de kills si caes rápido, recoges armas potentes (SMG o escopetas al inicio) y tomas ventaja antes que los demás jugadores lleguen a la Isla de batallas.
Usa personajes y habilidades combinadas
Escoge personajes que te den ventaja en combate, como Chrono (escudo), Alok (curación y velocidad) o Hayato (penetración de armadura). Combina habilidades para sobrevivir más y rematar rápido.
Con estos trucos podrás subir de nivel en Free Fire.
Rotaciones inteligentes
No siempre corras al centro de la zona. Usa los bordes para encontrar jugadores aislados, flanquearlos y eliminarlos sin que te rodeen. Subir kills se logra más fácil cazando en movimiento, no quedándote quieto.
Mejora tu puntería con armas adecuadas
Aprende a dominar 2 tipos de armas: una de corto alcance (MP40, M1014, UMP) y una de largo alcance (AK, SCAR, M82B). Así estarás listo para cualquier enfrentamiento. Intenta siempre apuntar al pecho y subir el control al disparar para lograr headshots fáciles.
