Free Fire: códigos para canjear el 23 de septiembre con recompensas gratis y exclusivas
Si eres un jugador de Free Fire, entonces tienes la posibilidad de conseguir premios sin realizar ninguna recarga. Este tutorial te servirá.
Durante varios años, Free Fire se ha mantenido entre las aplicaciones más usadas en el mundo gamer y esto también se debe a la buena gestión de Garena para mantener contentos a todos sus jugadores con eventos y diferentes dinámicas. El canjeo de códigos diarios es uno de ellos.
Free Fire cuenta con una gran cantidad de usuarios en todo el mundo y a pesar de ellos, no todos conocen que es posible aumentar el inventario con ítems exclusivos. La lista de códigos está disponible durante 24 horas, por lo que debes estar pendiente de saber de ingresarlos al Sitio de Recompensas de manera correcta.
Códigos para canjear HOY en Free Fire
Los códigos de Free Fire se actualizan todos los días, lo que quiere decir que los que canjeas hoy, no podrás usarlos al día siguiente. Esta es una única oportunidad que no puedes desaprovechar. A continuación, la lista completa.
- V5K9X1M7R2Q3Z6H8
- 3R7Q9X1M6K2P8H5Z
- H1Q9M7X3R2K5Z8L6
- M2X9R7Q1K3Z6P5H8
- 4Q1M7X9R2K6H8P5Z
- Z6X9R1M7Q3K2P5H8
- P7M9X1R2Q6K3Z5H8
- 9X3Q7M1R6K2P8Z5H
- Q5R1X9M7K2Z6P8H3
- M1X9R7Q2K5Z3H8P6
- G4K9X2M7R1Q5H3Z6
- 2M9R1X7Q3K6P5Z8H
- K7R2Q9M1X3Z6P8H5
- 8R1X7Q9M2K5Z3H6P
Cómo canjear los códigos de Free Fire paso a paso
Desde el Sitio de Recompensas se podrá canjear los códigos disponibles durante 24 horas. Se pueden obtener ítems como diamantes, emotes, skins y mucho más. Es importante tener una cuenta oficial y no una de invitado, porque sino te saldrá error. Estos son los pasos que debes tener en cuenta.
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire
