Free Fire: códigos para canjear el 23 de septiembre con recompensas gratis y exclusivas

Durante varios años, Free Fire se ha mantenido entre las aplicaciones más usadas en el mundo gamer y esto también se debe a la buena gestión de Garena para mantener contentos a todos sus jugadores con eventos y diferentes dinámicas. El canjeo de códigos diarios es uno de ellos.

Free Fire cuenta con una gran cantidad de usuarios en todo el mundo y a pesar de ellos, no todos conocen que es posible aumentar el inventario con ítems exclusivos. La lista de códigos está disponible durante 24 horas, por lo que debes estar pendiente de saber de ingresarlos al Sitio de Recompensas de manera correcta.

Códigos para canjear HOY en Free Fire

Los códigos de Free Fire se actualizan todos los días, lo que quiere decir que los que canjeas hoy, no podrás usarlos al día siguiente. Esta es una única oportunidad que no puedes desaprovechar. A continuación, la lista completa.

V5K9X1M7R2Q3Z6H8

3R7Q9X1M6K2P8H5Z

H1Q9M7X3R2K5Z8L6

M2X9R7Q1K3Z6P5H8

4Q1M7X9R2K6H8P5Z

Z6X9R1M7Q3K2P5H8

P7M9X1R2Q6K3Z5H8

9X3Q7M1R6K2P8Z5H

Q5R1X9M7K2Z6P8H3

M1X9R7Q2K5Z3H8P6

G4K9X2M7R1Q5H3Z6

2M9R1X7Q3K6P5Z8H

K7R2Q9M1X3Z6P8H5

8R1X7Q9M2K5Z3H6P

Cómo canjear los códigos de Free Fire paso a paso

Desde el Sitio de Recompensas se podrá canjear los códigos disponibles durante 24 horas. Se pueden obtener ítems como diamantes, emotes, skins y mucho más. Es importante tener una cuenta oficial y no una de invitado, porque sino te saldrá error. Estos son los pasos que debes tener en cuenta.

Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.

Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.

Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.