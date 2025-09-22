Free Fire: códigos para canjear el 23 de septiembre con recompensas gratis y exclusivas

0
Si eres un jugador de Free Fire, entonces tienes la posibilidad de conseguir premios sin realizar ninguna recarga. Este tutorial te servirá.

Jasmin Huaman
Revisa la lista completa de códigos para canjear en Free Fire gratis.
Revisa la lista completa de códigos para canjear en Free Fire gratis. | Foto: Composición Líbero
Durante varios años, Free Fire se ha mantenido entre las aplicaciones más usadas en el mundo gamer y esto también se debe a la buena gestión de Garena para mantener contentos a todos sus jugadores con eventos y diferentes dinámicas. El canjeo de códigos diarios es uno de ellos.

Si quieres 'dar todo rojo' en Free Fire entonces debes configurar la sensibilidad en el famoso Battle Royale.

Free Fire cuenta con una gran cantidad de usuarios en todo el mundo y a pesar de ellos, no todos conocen que es posible aumentar el inventario con ítems exclusivos. La lista de códigos está disponible durante 24 horas, por lo que debes estar pendiente de saber de ingresarlos al Sitio de Recompensas de manera correcta.

Códigos para canjear HOY en Free Fire

Los códigos de Free Fire se actualizan todos los días, lo que quiere decir que los que canjeas hoy, no podrás usarlos al día siguiente. Esta es una única oportunidad que no puedes desaprovechar. A continuación, la lista completa.

  • V5K9X1M7R2Q3Z6H8
  • 3R7Q9X1M6K2P8H5Z
  • H1Q9M7X3R2K5Z8L6
  • M2X9R7Q1K3Z6P5H8
  • 4Q1M7X9R2K6H8P5Z
  • Z6X9R1M7Q3K2P5H8
  • P7M9X1R2Q6K3Z5H8
  • 9X3Q7M1R6K2P8Z5H
  • Q5R1X9M7K2Z6P8H3
  • M1X9R7Q2K5Z3H8P6
  • G4K9X2M7R1Q5H3Z6
  • 2M9R1X7Q3K6P5Z8H
  • K7R2Q9M1X3Z6P8H5
  • 8R1X7Q9M2K5Z3H6P

Cómo canjear los códigos de Free Fire paso a paso

Desde el Sitio de Recompensas se podrá canjear los códigos disponibles durante 24 horas. Se pueden obtener ítems como diamantes, emotes, skins y mucho más. Es importante tener una cuenta oficial y no una de invitado, porque sino te saldrá error. Estos son los pasos que debes tener en cuenta.

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire

Free Fire

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

