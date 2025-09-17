- Hoy:
Free Fire: canjea GRATIS los códigos de HOY, jueves 18 de septiembre, para obtener recompensas
Este videojuego fue lanzado en 2017 por Garena y uno de sus puntos más álgidos son los códigos canjeables, los cuales te ayudarán a subir de nivel rápido.
Si te gusta Free Fire, entonces traemos buenas noticias para ti, ya que en esta nota te daremos acceso a los nuevos códigos de este juego desarrollado por Garena para la presente jornada. Por ello, en esta nota vas a obtener diversos beneficios en este Battle Royale con jugabilidad adictiva, como son los emotes, skins para cambiar de aspecto, habilidades para tener ventaja en las batallas y diamantes para hacer compras en la tienda oficial.
Free Fire: códigos del 18 de septiembre
Presta mucha atención, porque a continuación te vamos a mostrar el listado completo de códigos de Free Fire para HOY, miércoles 18 de septiembre de 2025, pero no te demores, porque estos dígitos tienen vida solo por 24 horas, tras lo cual van a caducar.
- FC5N8F2J7H4Q1X6L
- F6Z1X5C2V8B4N9M3
- F5H9J1K8L4P2O6I3
- F8L3P7O1I5U9Y2T6
- F7A1S5D9F2G6H3J7
- F3H8J4K1L7P5O2I9
- F6Q1W5E9R3T7Y2U4
- F2Q7W1E5R9T3Y6U4
- F4Q8W2E6R1T5Y9U3
- F3L7P2O6I4U8Y1T5
- F2Z6X3C7V1B5N8M4
- F9S2D6F3G7H1J4K8
- F1L5P9O3I7U2Y4T8
- F5A9S3D7F1G4H8J2
- F8S3D7F4G1H5J9K2
Canjear los códigos de Free Fire es muy sencillo.
Así debes canjear códigos en Free Fire
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire: códigos del 17 de septiembre
- FU4D8F1Q7Z3V5P6M
- FH2J5Y8R1W4G6X9N
- FL7S3C9V6T2X4W8R
- FP1X4Y7R2G5Q9N3F
- FM9T6W3V8C2B4Y7S
- F9A4S8D2F6G3H7J1
