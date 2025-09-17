- Hoy:
Nueva agenda semanal de Free Fire del 17 al 23 de septiembre con ruleta de tokens y más
Si eres uno de los usuarios de Free Fire, entonces es importante que sepas que se puede canjear recompensas de manera gratuita y no vas a necesitar instalar nada.
Free Fire se caracteriza por ser una de las aplicaciones más fáciles de instalar y también ofrece largas horas de diversión. Este Battle Royale ofrece varios beneficios que los usuarios podrá aprovechar al máximo, tal y como lo es la agenda semanal que se actualiza cada siete días con nuevo contenido.
Son miles de jugadores de Free Fire que desconocen los premios que se pueden llevar a sus inventarios de manera gratuita. Sin embargo, a pesar de que solo es necesario jugar y realizar las misiones, es importante saber cuáles son los premios que se pueden canjear.
Recompensas de la agenda semanal de Free Fire
Si eres uno de los usuarios que tiene una cuenta de Free Fire y quieres obtener premios sin necesidad de realizar una recargar, entonces es momento de seguir las instrucciones y recomendaciones que te dejaremos a continuación, así como el listado de premios. ¡No te lo pierdas!
- Jueves 17 de septiembre: lanzamiento en tienda
- Viernes 18 de septiembre: ruleta de tokens
- Sábado 19 de septiembre: torre de tokens
- Domingo 20 de septiembre: recarga de vehículo
- Lunes 21 de septiembre: tienda de la hacker
La agenda semanal es uno de los beneficios que ofrece Free Fire para sus miles de usuarios donde se pueden obtener premios como ruleta de tokens, que puedes poner a prueba tu suerte, además de otros ítems gratuitos y que solo tendrás una oportunidad de canjearlos.
Free Fire cuenta con servidores en diferentes regiones y en cada uno de ellos varía la cantidad de recompensas que se ofrece. Se recomienda revisar las redes sociales para revisar la lista actualizada.
