Free Fire: códigos para canjear HOY, martes 16 de septiembre, recompensas gratis

Free Fire es una de las empresas más prestigiosas del mundo y siempre está pendiente en realizar constantes actualizaciones con tal de beneficiar a sus miles de usuarios en todo el mundo. Si eres de las personas que busca expandir su inventario, entonces es momento de sacarle provecho a los códigos que te liberarán recompensas diarias.

Garena es una de las empresas de mayor prestigio en el mundo entero por todas las facilidades que ofrece a sus jugadores y uno de ellos es el envío de premios mediante las recompensas diarias. Estos códigos están disponibles durante 24 horas y puedes hacerlo si tienes una cuenta oficial.

Códigos para canjear en Free Fire, martes 16 de septiembre

Como todos los días, Free Fire ha puesto a disposición de una nueva lista de códigos que están disponibles durante 24 horas o hasta agotar stock. Estos dígitos varían entre letras y números, pero debes ser uno de los primeros en canjearlos.

4PQL7M5DJX4E

VFGVJEK5M8H7

TGHYVFD4E3AR

QFDSS5ER7Y8U

GFHYT5R4E3W2

NGFDMKI87Y6T

4EETZ4V2B5J6

8XJTY2E4K1G2

T2JK5F9ED7C6

6EQTW3FV2A5T

3RJI9H2VCXE5

Cómo se canjean los códigos de Free Fire

Free Fire tiene a disposición un sistema para poder canjear todos los códigos gratuitos que se ofrecen a diario en los que los usuarios se ven beneficiados con recompensas exclusivas, incluso pueden obtener diamantes sin necesidad de realizar ninguna recarga. Estos son los pasos que debes tener en cuenta.

Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.

Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.

Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.