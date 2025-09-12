Free Fire MAX: códigos para canjear HOY, 13 de septiembre fácil y rápido

Si eres parte de los jugadores de Free Fire, entonces es momento de canjear los códigos del battle royale que están disponible este sábado 13 de septiembre de manera gratuita. Aprovecha al máximo todas las recompensas que puedes recibir en el servidor y no pierdas la oportunidad de aumentar la colección de tu inventario.

PUEDES VER: Agenda semanal de Free Fire para canjear recompensas gratis del 10 al 16 de septiembre

Son miles de usuarios registrados en Free Fire que están dispuestos a recibir premios todos los días y esto es gracias a los códigos que se liberan cada 24 horas para que puedas reclamarlos en la página oficial del Sitio de Recompensas. Te dejamos esta guía para que puedas disfrutar de las skins, diamantes o emotes que puedas obtener.

Códigos de Free Fire 13 de septiembre

Los códigos de Free Fire están categorizados entre letras y números. Estos 12 dígitos tienen un tiempo de caducidad, por lo que es recomendable canjearlos lo más pronto posible. Puedes hacerlo desde todas las cuentas que tengas siempre y cuando no haya pasado el tiempo o acabado el stock.

BNGH-NJMK-POIU

VFRT-BNJK-IU87

ZAQX-SWED-CVFR

QAZX-SWC3-EDRF

RYTB-4R3E-DV34

PLKM-UJNB-VGFT

FBV4-567U-IKBV

JHVG-CXZ5-TYUI

TGBN-HYUJ-MKI8

Guía para canjear códigos de Free Fire: paso a paso

A diario, Garena realiza la entrega de una lista de códigos de Free Fire, por lo que resulta importante que aproveches esta oportunidad. Recuerda que debes seguir todos los pasos que te indicamos.

Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.

Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.

Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.