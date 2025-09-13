- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Melgar vs Universitario
- Cusco vs Cristal
- Alianza Lima
- Barcelona vs Valencia
- Emelec vs Barcelona
- Rosario Central vs Boca Juniors
- Manchester City vs Manchester United
- Mundial de desayunos
Códigos de Free Fire para canjear gratis HOY, domingo 14 de septiembre
Si eres uno de los usuarios activos de Free Fire, entonces no dudes en conseguir los nuevos premios que llegan gracias a los códigos enviados por Garena.
HOY, domingo 14 de septiembre, se habilitarán nuevos códigos para poder canjear en Free Fire. Solamente tienes que seguir los pasos para reclamar las recompensas y hacerlo a tiempo. No te lo pierdas y toma en consideración todas las recomendaciones.
PUEDES VER: Free Fire: con esta configuración podrás hacer puros 'Headshots' y ganar tus partidas en Battle Royale
Free Fire es considerada como una de las aplicaciones más populares en todo el mundo y cada cierto tiempo busca habilitar nuevos beneficios para todos sus jugadores. En esta oportunidad, será el momento de canjear recompensas completamente gratis sin necesidad de realizar ninguna recarga adicional de diamantes.
Códigos para canjear en Free Fire HOY, 14 de septiembre
Con estas claves de 12 dígitos vas a poder obtener recompensas como emotes, skins y mucho más. Recuerda que están disponibles durante 24 horas y debes ser rápido para canjearlos antes de que se agote el stock. Se recomienda copiar y pegar para evitar errores de tipeo.
- 4Q9H2M8X7P3Z6K1Y
- M1K7X9H4Q2P8R6Z5
- 7Z2H6Q9M1K3P8X4R
- Q5M8K1H9X6P2Z3R7
- 9X6P3H7M1K8Q4Z2Y
- K4M9Q1X7H6P2Z8R3
- 2P7H9M3X1Q6K4Z8Y
- H1M8Q4X7P9K2Z3R6
- 3Z7M1H9K8P2X4Q6R
- M6K1X8H7Q9P3Z2R4
- Z6Q1M8X9H7K3P2R4
Cómo canjear los códigos de Free Fire 2025
Son varios puntos que los usuarios deben tener en cuenta para obtener las recompensas gratuitas de Free Fire, y una de las más populares del canjeo de códigos. Estos son los pasos que debes tener en cuenta.
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Introduce el código de 12 dígitos en el campo correspondiente y confirma la acción.
Códigos de Free FIre. | Foto: Captura
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50