Códigos Free Fire de HOY, miércoles 17 de septiembre: guía para canjearlos gratis y sencillo
Con los códigos de Free Fire subirás de nivel de forma rápida y sostenida. Por eso, aquí sabrás cómo canjearlos seguro desde los canales oficiales.
Los códigos de Free Fire son sumamente efectivos para todos los jugadores de este frenético Battle Royale que desean acceder a premios, como para aumentar de nivel más rápido de lo habitual. Con estos dígitos podrás conseguir beneficios como emotes, skins para cambiar de aspecto a tu agente de combate, habilidades para tener ventaja en los mapas de batalla, pero también diamantes para hacer diversas compras desde la tienda oficial.
Free Fire: códigos del 17 de septiembre
Bueno, ha llegado el momento de revelar el listado completo con los códigos de Free Fire de HOY, miércoles 17 de septiembre de 2025, por lo que solo cuentas con 24 horas para canjearlos, luego de lo cual estos van a caducar:
- FU4D8F1Q7Z3V5P6M
- FH2J5Y8R1W4G6X9N
- FL7S3C9V6T2X4W8R
- FP1X4Y7R2G5Q9N3F
- FM9T6W3V8C2B4Y7S
- FC5N8F2J7H4Q1X6L
- F6Z1X5C2V8B4N9M3
- F5H9J1K8L4P2O6I3
- F8L3P7O1I5U9Y2T6
- F7A1S5D9F2G6H3J7
- F3H8J4K1L7P5O2I9
- F6Q1W5E9R3T7Y2U4
- F2Q7W1E5R9T3Y6U4
- F4Q8W2E6R1T5Y9U3
- F3L7P2O6I4U8Y1T5
- F2Z6X3C7V1B5N8M4
- F9S2D6F3G7H1J4K8
- F1L5P9O3I7U2Y4T8
- F5A9S3D7F1G4H8J2
- F8S3D7F4G1H5J9K2
- F9A4S8D2F6G3H7J1
Este Battle Royale se juega en celulares desde el 2017.
¿Cómo canjeo gratis códigos de Free Fire?
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire: códigos del 16 de septiembre
- 4PQL7M5DJX4E
- VFGVJEK5M8H7
- TGHYVFD4E3AR
- QFDSS5ER7Y8U
- GFHYT5R4E3W2
- NGFDMKI87Y6T
- 4EETZ4V2B5J6
- 8XJTY2E4K1G2
- T2JK5F9ED7C6
- 6EQTW3FV2A5T
- 3RJI9H2VCXE5
