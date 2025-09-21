- Hoy:
Códigos de Free Fire para canjear premios GRATIS, lunes 22 de septiembre: LISTA COMPLETA
Free Fire es uno de los videojuegos del género Battle Royale más populares no solo por su jugabilidad, sino también por sus CÓDIGOS GRATUITOS para canjear premios.
Si quieres obtener skins, diamantes y otros beneficios en el Free Fire, estás de suerte, ya que existen códigos gratuitos que te ofrecen una serie de recompensas GRATIS para tu partida. Sin embargo, debes tener en cuenta que estos CÓDIGOS se renuevan cada día y para este lunes 22 de septiembre se habilitaron nuevos codes que no puedes dejar pasar.
¿Cómo canjear los códigos de Free Fire?
Ingresa al portal oficial de recompensas, conocido como el Sitio de Canje de Recompensas. Accede a tu cuenta de Free Fire utilizando cualquiera de las opciones disponibles y finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación. Te dejamos el ENLACE de esta web oficial.
Lista de códigos de Free Fire, lunes 22 de septiembre
Garena ha liberado todos estos códigos de Free Fire, los cuales solo estarán disponible por 24 horas, por lo que se recomienda canjearlos lo más pronto posible para acceder a todos los premios. Esta es la lista completa para este lunes 22 septiembre.
- F9A4S8D2F6G3H7J1
- F8L3P7O1I5U9Y2T6
- F7A1S5D9F2G6H3J7
- F3H8J4K1L7P5O2I9
- F6Q1W5E9R3T7Y2U4
- F2Q7W1E5R9T3Y6U4
- F8S3D7F4G1H5J9K2
- F5H9J1K8L4P2O6I3
- F1Z5X9C3V7B2N6M8
- F6Z1X5C2V8B4N9M3
También puedes usar estos códigos que se activan dentro de la partida de Free Fire:
- DFIZERODAMG
- DFIBRAKKESH
- DFIBRAKKESHLED
- DFISPACEITYMDB
- DFISPACEITYISG
- DFISPACEITYCM
