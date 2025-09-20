- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- UTC vs Universitario
- Tucumán vs River
- Manchester United vs Chelsea
- Al Nassr vs Al Riyadh
- Real Madrid vs Espanyol
- Retiro AFP
Códigos de Free Fire para canjear HOY, domingo 21 de septiembre: recompensa gratuitas
Desde su lanzamiento, Free Fire ha sabido mantenerse como uno de los juegos más populares y esto también se debe a las recompensas que ofrece.
Free Fire es uno de los videojuegos para celulares más populares por tener una gran variedad de modos y por poderse jugar en celulares de diferentes gamas. Si estás empezando en el mundo gaming, esta es una gran alternativa y que además ofrece recompensas gratuitas.
PUEDES VER: Free Fire: con esta configuración podrás hacer puros 'Headshots' y ganar tus partidas en Battle Royale
Garena es la empresa encargada en e desarrollo de Free Fire, uno de los juegos más descargados. Además de poderse jugar en PC con la ayuda de un emulador, también es garantía de premios donde el usuario no va a tener que realizar ninguna recarga de diamantes. Te contamos de qué se tratan los códigos diarios.
Códigos de Free Fire del domingo 21 de septiembre
Como todos los días, en Free Fire se liberan códigos que constan de 12 dígitos entre letras y números. Si eres un jugador activo, sin importar que seas nuevo, te contamos que cumples con los requisitos necesarios para canjear los siguientes dígitos. Recuerda que tienen una duración de 24 horas o hasta agotar stock.
- FFNFSXTPVQZ9
- FVTCQK2MFNSK
- FFM4X2HQWCVK
- FFMTYKQPFDZ9
- FFPURTQPFDZ9
- FFNRWTQPFDZ9
- NPTF2FWSPXN9
Cómo canjear códigos de Free Fire
Si tienes una cuenta de Free Fire, vas a poder canjear los códigos siempre y cuando sigas los pasos a continuación. Es importante hacerlo desde el Sitio de Recompensas.
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Códigos de Free Fire. | Foto: Captura
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50