Códigos de Free Fire para canjear gratis HOY, viernes 19 de septiembre: diamantes, emotes y más
Garena es la empresa que se encarga de liberar los nuevos códigos para que lo puedan canjear los usuarios de Free Fire con contenido gratuito. Conoce cómo hacerlo.
Free Fire se ha convertido en uno de los juegos más populares en todo el mundo por la gran cantidad de beneficios que ofrece de manera gratuita y rápida. Uno de ellos es precisamente los códigos gratis que están disponibles únicamente durante 24 horas.
A diario, Free Fire se encarga de realizar el envío de códigos de 12 dígitos donde los usuarios tienen la libertad de canjear recompensas sin realizar ninguna recarga y las recompensas son infinitas. Puedes obtener desde skins, emotes y mucho más. Recuerda que debes prestar atención a las redes sociales para que no te pierdas de nada.
Códigos para canjear en Free Fire HOY, 19 de septiembre
De lunes a domingo, los usuarios de Free Fire tienen la posibilidad de conseguir ítems exclusivos y por tiempo limitado. Para no perder esta oportunidad, te aconsejamos copiar y pegar cada uno de los códigos, así tienes la posibilidad de canjear la mayor cantidad de ellos.
- FC5N8F2J7H4Q1X6L
- F6Z1X5C2V8B4N9M3
- F5H9J1K8L4P2O6I3
- F8L3P7O1I5U9Y2T6
- F7A1S5D9F2G6H3J7
- F3H8J4K1L7P5O2I9
- F6Q1W5E9R3T7Y2U4
- F2Q7W1E5R9T3Y6U4
- F4Q8W2E6R1T5Y9U3
- F3L7P2O6I4U8Y1T5
- 2Z6X3C7V1B5N8M4
- F9S2D6F3G7H1J4K8
- F1L5P9O3I7U2Y4T8
- F5A9S3D7F1G4H8J2
- F8S3D7F4G1H5J9K2
Canjear los códigos de Free Fire
Free Fire tiene un sistema para poder canjear todos los códigos gratuitos que se ofrecen a diario en los que los usuarios se ven beneficiados con recompensas exclusivas, incluso pueden obtener diamantes sin necesidad de realizar ninguna recarga. Toma en cuenta los siguientes pasos.
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Códigos para canjear en Free Fire. | Foto: Captura
